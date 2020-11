Eine Insel für Günter Herburger

„Wo ich geboren wurde, werde ich wieder sein …“ Der Isnyer Autor Günter Herburger hat in der neu eröffneten Stadtbücherei im Hallgebäude seinen Platz gefunden: Die sogenannte „Herburger-Insel“ informiert dort über den berühmten Sohn der Stadt und präsentiert sein literarisches Gesamtwerk. Das teilt die Isny Marketing mit.

Romane, Erzählungen, Essays, Drehbücher, Hörspiele, Fotonovellen und Bücher, bei denen man gar nicht recht weiß, wo sie eigentlich zu verorten sind: Günter Herburger, der 1932 in Isny geboren wurde und hier auch seine letzte Ruhestätte gefunden hat, bewegte sich quer durch alle Genres der Literatur.

Zu seinem Gesamtwerk gehören sogar Kinderbücher, Geschichten rund um die fliegende und sprechende Glühlampe „Birne“, die er ab den 1970er-Jahren auf Wunsch seines Sohnes Daniel zu Papier brachte. Zudem entstand immer und überall Lyrik, eruptive, stille und wunderbare Gedichtbände.

Im Rahmen der Baden-Württembergischen Literaturtage 2020 (BWLT) erinnerte Isny an den 2018 verstorbenen Autor, der lange in Berlin lebte, Zeit seines Lebens jedoch eine enge Beziehung zu seiner Heimat hegte. Bei zwei ausgebuchten literarischen Stadtspaziergängen begaben sich die Teilnehmer auf Spurensuche in Günter Herburgers Isny. Pünktlich zum Literatur-Festival erschien zudem eine Anthologie mit ausgewählten Gedichten, die im Buchhandel erhältlich ist. Lesungen aus den Birne-Büchern gaben Schüler Gelegenheit, das Werk des Autors kennenzulernen.

Die eigens zu den BWLT gegründete Projektgruppe, zu der neben Anette Schmid, Leiterin der Stadtbücherei Isny, und Karin Konrad, Leiterin des Isnyer Büros für Kultur, auch Gabriele Koeppel-Schirmer und Anthimos Toupheksis gehören, konzipierte nicht nur das Programm rund um den bekannten Schriftsteller, sondern auch die neue „Herburger-Insel“ in der Stadtbücherei. Mit der Gestaltung des passenden Präsentationsmöbels für die frisch bezogenen Räumlichkeiten wurde Monika Schnell vom gleichnamigen Büro in Ulm-Erbach beauftragt.

„Herburger ist von seiner Geburtsstadt und deren Bewohnern nie losgekommen, Isny taucht inhaltlich in fast all seinen Büchern auf“, erklärt Karin Konrad. „Es war uns daher ein großes Anliegen, sein literarisches Werk angemessen zu präsentieren und für alle Isnyer*innen sowie unsere Gäste nachhaltig zugänglich zu machen.“ Das Angebot ergänzt eine Hörstation mit Informationen und Originaltönen des berühmten Sohnes der Stadt.