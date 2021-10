Eine grüne Wanderung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) der Früchte Jork organisierte Anfang Oktober 2021 eine ganz besondere Aktion für die Belegschaft der Firma. Am Mittwoch, den 13. Oktober 2021 brach eine Gruppe Mitarbeiter, die sich im Voraus zur BGM-Aktion anmelden konnte, nach ihrem Feierabend zur „grünen Wanderung“ auf. Ziel der Aktion: „Gutes für Umwelt und Gesundheit tun“. Die Müll-Sammel-Aktion wurde von der Stadt Isny begrüßt und mit dem Verleih der Müllzangen unterstützt.

Start der Tour war am Einzelhandel der Firma, von dort aus ging es über Kleinhaslach nach Burkwang an den Baggersee. Nach einer Runde um den Baggersee wanderten die Sammler an der L318 wieder zurück zur Firma. Angesichts des gesammelten Müllbergs mischte sich unter die Freude über die eigene Leistung auch Betroffenheit über die doch beachtliche Menge an Abfall, denn es belief sich auf weit mehr als 100 kg Müll. Zum Abschluss versorgte die Familie Grubart bei ihrer „Kirmes to go“ die Beteiligten mit heißen, belegten Seelen. Nachdem schlussendlich 7,5 km Wegstrecke müllfrei waren und dies alle Teilnehmer begeisterte, wird die Firma Früchte Jork in Zukunft öfters zu einer solchen „grünen Wanderung“ aufbrechen.