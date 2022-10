Ein bislang Unbekannter hat in der Nacht von Sonntag auf Montag versucht, in ein Lokal in der Isnyer Schlossstraße einzubrechen. Der Einbrecher machte sich laut Polizei an der Hintertür zu schaffen, brach sein Vorhaben dann jedoch ab, ohne in das Gebäude zu gelangen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07562 / 97 65 50 beim Polizeiposten Isny zu melden.