Unbekannte haben in der Kleingartenanlage der Gartenfreunde Ursprung in Isny in der Nacht zum Mittwoch mit einem Brecheisen vier Gartenlauben aufgebrochen.

Bei der Suche nach Beute in den vier kleinen Häusern seien die Einbrecher laut Pressemitteilung der Polizei jedoch nicht fündig geworden. Jedoch hinterließen die Gauner einen Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Der Polizeiposten Isny ermittelt und bittet um Hinweise unter Telefonnummer 07562 / 975620.