In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bislang Unbekannte über ein Fenster in ein Schuhgeschäft im Schwanenweg in Isny ein, berichtet die Polizei. Im Büro durchwühlten die Täter demnach sämtliche Schränke, bevor sie einen kleinen Tresor entwendeten und mit der Beute im niedrigen vierstelligen Bereich flüchteten.