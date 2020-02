Einbruch in ehemalige Gärtnerei

Vier Einbrecher sind am frühen Freitagabend in die ehemalige Gärtnerei in der Isyner Dekan-Marquart-Straße eingestiegen. Die Täter brachen dazu laut Polizei um kurz nach 1 Uhr eine rückwärtige Holztür auf. Gestohlen wurde letzten Endes nichts. Der Polizeiposten Isny hat nun Ermittlungen eingeleitet. Personen, die Hinweise auf die vier Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07562/976550 zu melden.