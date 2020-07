Einbrecher stehlen Bargeld aus Café

Bei einem Einbruch in das Café Panorama in Neutrauchburg haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag Bargeld gestohlen.

Die Gauner entfernten laut Polizei zunächst mit Gewalt den Rollladen eines Fensters. Nun hatten sie freien Zugang zu einem Fenster, das sie brachial aus dem Rahmen hoben. Nachdem die Diebe eingestiegen waren, brachen sie in einem Büroraum zwei Metallschränke auf. Des Weiteren versuchten sie, eine Geldkassette gewaltsam zu öffnen. In einem der beiden Schränke fanden sie das Bargeld. Zudem nahmen die Eindringlinge noch zwei Bedienungsgeldbeutel mit. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei bittet darum, sachdienliche Hinweise umgehend mitzuteilen (Telefon: 07522/9840).