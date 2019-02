Einbrecher scheitert an Praxistür

Vergeblich hat ein Unbekannter zwischen Freitag, 18 und Samstag, 16 Uhr versucht, in eine Arztpraxis in der Wassertorstraße einzubrechen. Der Unbekannte scheiterte laut Polizeibericht an der Praxistür. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass durch entsprechende Verhaltensmaßnahmen und der richtigen Sicherungstechnik erfahrungsgemäß viele Einbrüche verhindert werden können. Dies hat unter anderem dazu geführt, dass zwischenzeitlich rund 50 Prozent der Einbrüche bereits im Versuchsstadium stecken bleiben. Informationen gibt es im Internet unter www.K-Einbruch.de