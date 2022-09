Einbrecher macht sich an Garagen zu schaffen

Schaden von mehreren Hundert Euro hat ein Einbrecher an mehreren abgeschlossenen Garagen in der Hans-Latzenberg-Straße in Isny verursacht.

Zwischen Montagabend und Dienstagmittag versuchte der Täter laut Polizei erfolglos, den Garagenkomplex aufzubrechen. Unverrichteter Dinge ließ er letztlich davon ab. Der Polizeiposten Isny ermittelt wegen des versuchten Einbruchs und bittet unter Telefon 07562/976550 Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.