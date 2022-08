Einbrecher in Schulmensa unterwegs

In die Schulmensa im General-Moser-Weg ist innerhalb der vergangenen zwei Wochen ein bislang unbekannter Täter eingestiegen. Wie das Polizeipräsidium Ravensburg mitteilt, hat sich der Unbekannte über eine Tür Zugang zum Gebäude verschafft, wo er im Innern gewaltsam einen Schrank aufbrach und weitere Räumlichkeiten durchsuchte. Über die Höhe des Diebesguts kann die Polizei derzeit noch keine Aussage machen. Wer in der vergangenen Zeit etwas Verdächtiges im Bereich der Mensa wahrgenommen hat, das mit den Einbrüchen in Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07562 / 97 65 50 beim Polizeiposten Isny zu melden.