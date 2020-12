Einbrecher in der Rainstraße am Werk

Ein Einbrecher war am vergangenen Wochenende in der Rainstraße in Isny unterwegs. Der bislang Unbekannte verschaffte sich laut Pressemitteilung der Polizei Zugang zu Räumlichkeiten des FC Isny und versuchte in eine Hütte am Skateplatz einzubrechen.

Beim FC Isny brach der Unbekannte mehrere Türen auf, den Türknauf einer Türe schlug er komplett ab. Bislang kann die Polizei zum Diebesgut und ob es überhaupt welches gibt, keine Angaben machen. Auch bei der Hütte am Skateplatz schlug der Täter den Türknauf ab, schaffte es jedoch nicht in das Innere zu gelangen. Der Polizeiposten Isny hat in beden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07562/976550 zu melden.