Einbrecher durchsucht in Isny Haus, während Ehepaar schläft

Während die Bewohner schliefen, hat ein bislang Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag das Haus eines Ehepaars in der Schwanensiedlung in Isny durchsucht.

Der Täter brach laut Polizei zunächst ein Kellerfenster auf und gelangte so in das Haus. Dort durchwühlte er in mehreren Räumen die Schränke.

Was der Einbrecher erbeutet hat, ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Isny unter Telefon 07562 / 976550 entgegen.