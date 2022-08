Einbrecher auf frischer Tat gefasst

Beim Einbruch überrascht hat die Polizei zwei Tatverdächtige am frühen Mittwochmorgen in der Lindauer Straße. Eine Frau war laut Polizeibericht kurz vor drei Uhr auf auffällige Geräusche aus dem Nachbarhaus aufmerksam geworden und alarmierte die Polizei. Die Polizisten überprüften daraufhin das Gebäude. Nachdem sich Anzeichen für einen Einbruch ergaben, umstellten die Beamten mit Unterstützung von Polizisten aus Bayern das Objekt. Wohl in dem Wissen, dass sie bemerkt wurden, flüchteten die beiden Tatverdächtigen über den Keller aus dem Gebäude.

Dabei wurden sie von den Beamten festgenommen. Bei sich hatten die 30 und 31 Jahre alten Männer einen höheren Bargeldbetrag und Schmuck, den sie offensichtlich aus dem Wohnhaus gestohlen hatten. Zudem fanden die Beamten Aufbruchswerkzeug bei dem Duo. Für weitere polizeiliche Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen über Nacht bei der Polizei behalten. Sie haben nun mit strafrechtlichen Konsequenzen wegen des Einbruchs zu rechnen.