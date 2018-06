Einblicke in den „Pflanzenzauber der Adelegg“

Die Adelegg ist ein Refugium besonderer Pflanzen - darunter viele Kräuter, die dem Landvolk als wertvolle Heilmittel dienten. Am Freitag, 2. Mai, 19 Uhr, erläutert der Kulturanthropologe und Ethnobotaniker Wolf-Dieter Storl im Kurhaus am Park in Isny die wichtigsten Heilpflanzen in ihrem botanischen und kulturellen Zusammenhang.

Das Gärtnern – aber noch mehr die wilde, ursprüngliche Natur, die Wildpflanzen und Tiere – ist für Storl schon immer eine Quelle der Inspiration und formten seine Lebensphilosophie. Von den Cheyenne und anderen traditionellen Völkern in Asien und Afrika sowie von den Überlieferungen und Erzählungen europäischer Bauern und Kräuterkundiger erfuhr er viel über das Wesen der Pflanzen, über ihre „spirituellen“ Dimensionen. Pflanzen sind für ihn nicht nur botanische Gegenstände, sondern haben, durch ihre Wechselbeziehung mit den Menschen, auch eine kulturelle, sprachliche, heilkundliche und mythologische Identität.

´Storl, geboren am 1.Oktober 1942 in Sachsen, wanderte als Elfjähriger mit seinen Eltern nach Amerika (Ohio) aus, wo er die meiste Zeit in der Waldwildnis verbrachte. Nach Grundschule und High School wollte er sich den Pflanzen widmen, schrieb sich als Botanikstudent an der Ohio State University ein, wechselte aber, vom Laborbetrieb angeödet, bald zur Völkerkunde. 1974 promovierte er in Bern. Die traditionelle Pflanzenheilkunde der indigenen europäischen Waldvölker, der Kelten, Germanen und Slawen sowie des frühchristlichen Mittelalters, sind gegenwärtig die Hauptinteressensgebiete Storls. Seine Forschungen dazu machen den Inhalt des Großteils seiner Bücher aus. Sie werden ergänzt durch autobiographische Werke wie „Ich bin ein Teil des Waldes“. Seit 1988 lebt er mit seiner Familie bei Isny.

