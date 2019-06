Ein Zugang zu Naturschönheiten für alle

Die Maierhöfer Alphornbläser „Kugelbuebe“ begrüßten mit Allgäuer Weisen am Isnyer Biesenweiher die große Runde derer, die an der Planung und Realisierung des Komfortwanderweges beteiligt waren.

Isnys Bürgermeister Rainer Magenreuter dankte in seinem Grußwort dem Planungsbüro Bolender, Lehne und Gredler, den Behindertenbeauftragten der Stadt und des Landkreises, den Grundstückseigentümern und Pächtern entlang des 18 Kilometer langen Komfortwanderweg, den Vertretern des Naturschutzes und den beteiligten Handwerkern.

Martin Schwarz, Maierhöfens Bürgermeister, beschrieb in seinem Grußwort den langen, aufwändigen Planungsprozess durch die vergangenen fünf Jahre. Abschließend sagte er: „Solange man gesund ist und jung, ist jeder Weg zu bewältigen, ob steinig ob steil. Je älter der Wanderer ist, gar mit dem Rollator oder Rollstuhl unterwegs sein muss oder auch Familien mit dem Kinderwagen, benötigen den alternativen, behindertengerechten Weg. Und wenn der dann auch noch durch die schönste Allgäuer Voralpenlandschaft verläuft – umso besser.“

Schwarz fand Dankesworte für Alexandra Haug, zuständig für die Landschaftspflege des Stadtgebietes Isny und für die Wegebauer und Zimmerer mit ihren Verbesserungsvorschlägen: „Das sind Leute mit fleißigen Händen, aber auch mit Gefühl und Fachverstand.“ Viele hätten zum Erfolg beigetragen, zum Wohle der Gäste und der Einheimischen, für Jung und Alt, mit und ohne Handicap. Auch die Maierhöfer seien stolz über die Ergänzung des Wanderwegenetzes, das fast allen Bedürfnissen entgegenkommt.

Landschaftsarchitekt Erhard Bolender fügte hinzu, dass die Planung und Realisierung, weil gemeinde- und länderübergreifend und, weil der Wanderweg Gebiete mit teils hohem Schutzstatus tangiert, besonders hohen Aufwand erforderte. „Ich habe schon viele Wanderwege geplant – aber dies ist der Schönste.“

Silvia Ulrich aus Beuren überreichte als Vorstandsmitglied der „Leader Regionalentwicklung Württembergisches Allgäu“ den beiden Bürgermeistern die Europa-Plakette für diesen „besonderen Zugang zu den Naturschönheiten der Allgäuer Voralpenlandschaft.“ Die Behindertenbeauftragten der Stadt Isny Hannelore Sieling und die blinde Selda Arslantekin, zuständig für den Landkreis Ravensburg, ergänzten zu den Grußworten: „An einem Strang ziehen lohnt sich. Mit diesem Weg ist wieder einmal der Beweis erbracht.“

Am Grenzstein ins bayrische Nachbarland, unterhalb des Hofes Rudhart, durchschnitten die beiden Bürgermeister ein buntes Band zum Zeichen der offiziellen Eröffnung des Weges. Dort muss Landwirt Alexander Rudhart aber auch noch seine Sorge loswerden und spricht wohl im Namen aller Anrainer des Komfortwanderweges: „Bitte haltet eure Hunde an der Leine und nehmt deren Hinterlassenschaften mit, denn Hundekot in den Wiesen macht unsere Tiere krank.“