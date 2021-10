Ein Zauberer-Abend mit Gaston im Roten Salon

Der Zauberer-Weltmeister Gaston tritt am Samstag, 23. Oktober, um 16 und 19 Uhr bei Wein und Käse im Roten Salon des Isnyer Schlosses auf. Es sind noch Restkarten zu haben.

Gaston bietet laut Pressemitteilung einen einzigartigen Mix aus Zauberkunst, Schauspiel und charmanter Frechheit. Sowohl als er selbst als auch in einer seiner unzähligen Figuren überzeuge er durch Spontanität, Witz und Wandlungsfähigkeit.

Karten für 20 Euro, ermäßigt 18 Euro, gibt es per E-Mail an info@rotersalon-isny.de, unter Telefon 0171/8755237 oder an der Abendkasse jeweils 45 Minuten vor Beginn.