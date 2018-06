Ein wunderbares Lehrstück in Sachen Blockflöte

Blockflötist Peter Thalheimer und Pianist Albrecht Hartmann haben den Besuchern im Refektorium am Sonntagabend ein ebenso außer- wie ungewöhnliches Konzert geboten. Zum Saisonauftakt der Veranstaltungsreihe „Klavier Plus“ durfte die Blockflöte Partner des um ein Vielfaches größeren Tasteninstruments sein. Doch hatte Peter Thalheimer gleich ein ganzes Flöten-Sortiment im Gepäck, das er zum Einsatz brachte.

Mit dem Image der Blockflöte stand es lange nicht zum Besten. Quasi jeder Schüler sah sich im Musikunterricht mit ihr konfrontiert. Diesem stangenförmigen Korpus mit Löchern und einem Mundstück, in das man blies und piepsig schräge Töne heraus brachte. Froh darüber, dass überhaupt eine Melodie zu Stande kam. Roland Klein, Berater beim Kulturforum Isny, erlaubte sich in seiner Begrüßung einen Scherz und gab das Kinderlied „Hänschen klein“ zum Besten. Keine Angst, er sei nur der Vorbote. Für einen der ganz Großen auf diesem geschmähten Instrument. Peter Thalheimer, mit dem Roland Klein an der Musikhochschule Stuttgart einst zusammen studierte, lehrte von 1978 bis 2015 am damaligen Meistersinger-Konservatorium in Nürnberg. Er erhielt eine Professur für Historische Aufführungspraxis und Blockflöte, bereiste Europa und die USA für Konzertauftritte. Sein Partner am Abend, Albrecht Hartmann, ist nicht minder versiert. Nach Studiengängen am Konservatorium „Georg Friedrich Händel“ in Halle und an der Leipziger Hochschule für Musik „Felix Mendelssohn Bartholdy“ ist er heute als Solist und Kammermusikpartner tätig.

Als „Folterinstrument“ verschrien ebenso wie als „Zauberstab“ beschworen, sei die Blockflöte. Peter Thalheimer hatte gleich ein ganzes Sortiment zur Hand – von der behäbigen Bassblockflöte bis zum „flautino“, der quirligen Sopraninoblockflöte. Carl Philipp Emanuel Bachs dreisätzige Sonate F-Dur machte den Auftakt. Ein langes, nach unten leicht konisch zulaufendes Rohr, das einiges an Luft erfordert.

Der „Schwanengesang“ der Blockflöte

Bachs zweitältester Sohn gilt am Übergang vom Barock zur Klassik als ein Hauptvertreter des Empfindsamen Stils. Dessen charakteristischen Harmonien und Wendungen brachte diese ausdrücklich für Bassblockflöte komponierte Sonate zum Klingen. In gemächlichem Tempo und tiefem Tonumfang. Entschleunigt würde man heute sagen. Zudem in dem wunderbar passenden Ambiente des Refektoriums. „Das ist der Schwanengesang der Blockflöte“, kommentierte Thalheimer. Danach sei es für einige Jahrzehnte still um das Holzblasinstrument geworden. Er machte einen großen Zeitsprung in das Jahr 1977zu Helmut Bornefeld. Sein „Florilegium“, übrigens komponiert für Thalheimer, umfasst sechs Miniaturen, die sich auf Blumen beziehen. Von der Schlüsselblume bis zum Vergissmeinnicht wechselte Thalheimer die Blockflötenmodelle. Kontrastreicher geht´s nicht, könnte man beim eben verklungenen Bach und der nun angestimmten atonalen Melodik meinen. Belegt und heiser, tiefer und weicher gestimmt, trillernd und ausgelassen, beruhigend und sanft, abrupt und harmonisch gab sich die Palette an Blockflöten.

Ernst zu nehmende Partner für das Klavier

Sie alle haben gezeigt, dass sie für Albrecht Hartmanns Klavierparts ernstzunehmende Partner sind. Autark und selbstbewusst entfachten sie in weiteren fünf Miniaturen unter anderem von Albert Roussel, Francis Poulenc und Arthur Honegger einen mit dem Klavier verschmelzenden Spannungsbogen. Mit der Sonatina für Altblockflöte und Klavier des Engländers Lennox Berkeley (1903 - 1989) erreichten die beiden Solisten einen Höhepunkt in ihrem wie aus einem Guss kommenden Zusammenspiel. Derweil gab Peter Thalheimer diverse Einblicke in das weit verzweigte Blockflöten-Dasein. Von solchen, die Bambusflöte heißen, nur noch sechs Grifflöcher vorne haben, aber kein Daumenloch mehr und aus Holz gedrechselt sind. Oder der Wiener Csakan aus der Zeit um 1800, angepasst an die damalige Oboe. Die Variations brillantes G-Dur und das Rondeau hongrois g-Moll von Ernest Krähmer (1795 - 1837) waren am Abend beste Beispiele für eine konzertante Aufführung – in lustvoller und unbeschwerter Blockflötenmanier.