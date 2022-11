Ein wirklich sinnvolles Weihnachtsgeschenk

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zuerst fast drei Jahre Covid-19 und dann – in fast nahtloser Folge - ein völlig sinnloser Angriffskrieg Russlands in der Ukraine haben die Entwicklung dieser Welt in Sachen Hunger massiv verstärkt.

Gab es zuvor seit einigen Jahren die eher positive Entwicklung, dass immer weniger Menschen auf dieser Welt unter Hunger leiden mussten, hat sich dies leider wieder gedreht. Etliche Millionen Menschen auf dieser Welt sind dadurch – auch noch beschleunigt durch den fortschreitenden Klimawandel und dessen Folgen – von Hunger bedroht.

Auch auf den Philippinen sind Millionen Menschen betroffen, da die letzten Jahre tiefe Spuren hinterlassen haben. Die Preise steigen und die Löhne halten nicht mit. Viele haben keine feste Arbeit und leben von der Hand in den Mund. Diese Eltern wissen nicht, wie sie ihre Familien ernähren sollen.

Viele Isnyer unterstützen die Aktion von Martin Riester, der lange im Stephanus tätig war schon seit Jahren. Der mildtätige Verein sucht auch dieses Jahr über seine Aktion „Reissack“ Spender, die bereit sind, für 40 Euro einer armen Familie einen Sack Reis (40 kg) als persönliches „Weihnachtsgeschenk“ zu stiften. Jeder Spender erhält neben einer Spendenbescheinigung einen Brief von der beschenkten Familie in Asien, dessen Briefmarke er mit seiner Spende gleich mitfinanziert. „Die Spender können so jederzeit direkt nachprüfen, ob ihr Geschenk auch wirklich bei einer bedürftigen Familie angekommen ist“, berichtet der Vorstandsvorsitzende Martin Riester.

Alleiniges Kriterium bei der Auswahl der Menschen ist die Bedürftigkeit. Reis hat in Asien eine starke symbolische Bedeutung, was ein solches Geschenk für die Menschen noch wertvoller macht. „Dabei werden die Reissäcke meist unter bedürftigen Familien nochmals geteilt, damit wir eine möglichst gerechte Verteilung gewährleisten können, so Martin Riester.

Die von Gerlinde Kretschmann als MARIPHIL-Botschafterin unterstützte Aktion konnte im letzten Jahr mit knapp 137 Tonnen Reis geschätzt rund 32500 Menschen ein hungerfreies Weihnachtsfest bescheren.

Die Kernarbeit von MARIPHIL ist es, Kindern und Jugendlichen bedürftiger Familien durch eine solide Ausbildung den Ausbruch aus der Armut zu ermöglichen. Nähere Informationen finden Sie im Internet unter www.mariphil.net. Für Fragen steht Martin Riester, Vorstandsvorsitzender des Vereins, unter Tel. 01520/ 665 38 55, oder per Mail unter martin.riester@mariphil.net zur Verfügung.