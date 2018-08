Ein Vierteljahrhundert im öffentlichen Dienst

Kerstin Kirsamer arbeitet seit nunmehr 25 Jahren für die Stadt Isny im öffentlichen Dienst, dazu haben Bürgermeister Rainer Magenreuter und Kämmerer Werner Sing der langjährigen Mitarbeiterin jüngst gratuliert. Am 1. August 1993 trat Kirsamer ihren Dienst bei der Stadt in der damaligen Kurverwaltung an. Die gelernte Bankkauffrau hatte zuvor an der Fachhochschule Kempten Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Tourismus studiert. Nach der Elternzeit wechselte sie ab Dezember 2000 in die Kämmerei. „Da können wir Sie gebrauchen, wir freuen uns jeden Tag, den Sie mit uns im Team arbeiten“, sagte Kämmerer Sing in der Feierstunde und dankte seiner Mitarbeiterin für die Treue zum Fachbereich. „Es gab Höhen und Tiefen, wir sind gemeinsam grau geworden“, zog Kirsamer schmunzelnd Bilanz. Die Geehrte stammt ursprünglich von der Ostalb, betont aber, dass das Allgäu Wunschregion für sie und ihren Mann war. Magenreuter bescheinigte ihr, „eher ruhig im Hintergrund sehr wichtige Arbeit“ zu leisten. Seinem Dank schloss sich auch Personalratsvorsitzende Silvia Kahl an: „Ich wünsche Dir, dass Du weiterhin jeden Tag gern zur Arbeit gehst.“