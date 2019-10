Ein Vögelchen im offenen Fenster...

Das Büchlein „Die Josefskapelle in der Isny-Vorstadt, ein Allgäuer Rokoko-Schatz – geheimnisvoll, einmalig, fromm“ ist vom Kulturforum Isny in Kooperation mit dem Arbeitskreis Heimatpflege neu aufgelegt worden und wurde in dessen letzter Sitzung vorgestellt. Ab Sonntag liegt die Neuerscheinung auch in der Bücherausstellung im Kurhaus auf.

Das Innere der Kapelle ist aktuell zur Sicherung der Decke mit den vielen, eindrücklichen Gemälden aus Bibel- und katholischer Kirchentradition eingerüstet. Doch darüber helfen Besuchern des Gotteshauses die Fotografien von Liane Menz und Hans Jäck im Kirchenführer hinweg. Die kunsthistorischen und kirchengeschichtlich-theologischen Erklärungen hat der ehemalige Direktor des Isnyer Gymnasiums, Gerhard Weisgerber geschrieben.

„Wunderschöner Ort der Stille“

Pfarrer Edgar Jans schreibt im Vorwort zur dritten Auflage: „Viele Menschen haben in unserer Josefskapelle Trost gesucht und auch Tränen vergossen, und manche kommen einfach, um hier zu beten. Auch wenn die Kapelle mitten auf dem Friedhof steht, ist sie nicht so sehr eine Totenkapelle, sondern ein wunderschöner Ort der Stille, der Anbetung und des Lebens.“

Vielen Besuchern liegt auch das gemalte, offene Fenster am Herzen, in dem ein Vögelchen sitzt und hinausschaut in die Weite des blauen Himmels: „Das offene Fenster zum Himmel – welch wunderbares Bild. Der Himmel steht offen.“

Geschichte der katholischen Vorstadtgemeinde

Auf den ersten Seiten erfährt der Leser viel über die Geschichte der einst eigenständigen katholischen Vorstadtgemeinde, die umgangssprachlich immer noch die Viehwoid ist. Auch der 4. April 1751 wird erwähnt, an dem der Konflikt zwischen Protestanten und Katholiken in „Bufflers Garten“, dem evangelischen Friedhof eskaliert ist. Offensichtlich war dieser Vorfall der letzte Impuls zur Gründung eines eigenen, katholischen Friedhofs auf der Viehwoid, der dann mit der Kapelle dem Heiligen Josef geweiht wurde.

Der 40 seitige, farbig bebilderte Kunstführer „Die Josefskapelle“ ist für 4,90 Euro erhältlich im Buchhandel, im katholischen Pfarrbüro, im Fotohaus Bucher und in der Kunsthalle im Schloss.