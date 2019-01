Ein Urgestein der Agrarökonomie

Albrecht Schöx hat sich an seinem Ehrentag besonders über den Besuch des Rohrdorfer Ortsvorstehers und stellvertretenden Isnyer Bürgermeisters Alexander Fürst von Quadt gefreut. Denn schließlich kenne er „Seine Durchlaucht“ schon seit dessen Kindheit, so verrät der Jubilar. Der Hintergrund: Ab Januar 1970 leitete Schöx als Agraringenieur die landwirtschaftlichen Betriebe von Fürst Alexanders Vater, Fürst Paul.

Beim Besuch zu Ehren des Jubilars gab es entsprechend viel zu erzählen, und Fürst Alexander bekam dadurch Einblicke in die väterlichen Wirtschaftsbetriebe. Er überbrachte „nebenbei“ auch die Grüße und Glückwünsche der Stadt, des Bürgermeisters und des Ministerpräsidenten.

Albrecht Schöx ist am 11. Januar 1929 in Obergünzburg, im kältesten Winter des vergangenen Jahrhunderts, geboren. Man hätte damals das Haus warm gehalten trotz Bergen von Schnee und minus 30 Grad. „Man war noch nicht so abhängig von Öl und Gas und der schnellen, hochkomplizierten Technik, und deshalb auch nicht so ausgeliefert und verletzlich. Wenn ich die Zeiten vergleiche, merke ich, dass ich doch zum Urgestein gehöre“, so die Meinung des weitgereisten, weltgewandten und erfahrenen Agrarökonomen Schöx.

Nach der Realschule in Kempten machte er zur beruflichen Grundlage zuerst eine landwirtschaftliche Lehre, unter anderem auch auf Höfen der Mennoniten, einer streng gläubigen, pazifistisch und protestantischen Religionsgemeinschaft. Weil fürs Studium die Kriegsheimkehrer zuerst zugelassen wurden, hätte er zwei Jahre warten müssen und deshalb in einem Kloster in der Behindertenarbeit mitgeholfen.

Nach dem Agrarstudium folgte ein Jahr Weinbau in der Schweiz und dann einige Jahre Zuckerrübenanbau auf einem Großbesitz in Schleswig-Holstein. Dem folgte die Leitung eines 600 Hektar großen Gemüseanbaubetriebs. „Wir lieferten im Herbst Schiffsladungen Saatkartoffeln nach Teneriffa, deren Ernte dann im März als Frühkartoffeln wieder bei uns auf dem Markt war.“

Eine weitere Station war der Aufbau eines Milchwerkes im Ruhrgebiet, wo 350 000 Liter Milch pro Tag zu Quark verarbeitet werden sollten. Es seien die Jahre der zunehmenden industriellen und automatisierten Produktion gewesen, erinnert sich der kluge Agraringenieur. Nach weiteren Stationen, und weil er vor allem von der Großstadt „die Nase voll“ hatte, sei er einer Announce des Hauses Quadt in Isny gefolgt und hätte hier ab Januar 1970 die Leitung der landwirtschaftlichen Betriebe übernommen – bis zum Rentenbeginn mit 65 Jahren.

Leidenschaftlicher Jäger

Als passionierter Jäger sei er im aktiven Ruhestand von der Firma Jagdwaffen Blaser noch zehn Jahre zur Privatkundenbetreuung engagiert worden und hätte deren Kunden in bulgarische Jagdreviere begleitet. Hinterher sei er noch viele Jahre ganz privat mit den bulgarischen Freunden dort auf die Jagd gegangen, das letzte Mal im November des vergangenen Jahres. Die Trophäensammlung in Schöx’s Wohnung gibt Zeugnis von erfolgreichen, exklusiven Jagdabenteuern. Der Jubilar wusste noch viel zu erzählen von schönen Reisen durch Europa und nach Übersee. Für 2019 sei eine Alaskareise geplant – dann im 91. Lebensjahr.

Tägliche Gymnastik gehöre obligatorisch zu seinem Tagesprogramm, erzählt der rüstige und freundliche Jubilar. Obwohl es an Krankheiten in seinem Leben auch nicht gefehlt hätte, lautet sein Rat an alle Jüngeren und Älteren: „Nicht klagen! Wenn du liegst, dann steh so schnell wie möglich wieder auf!“