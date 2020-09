Ein Unbekannter ist in drei Firmen eingestiegen. In einem Fall ist völlig unklar, wie.

Drei Einbrüche in der Nacht zum Donnerstag gehen, wie die Polizei mitteilt, vermutlich auf das Konto ein und desselben Täters, der in der Leutkircher Straße, im Rotenbacher Weg und im Pfannenstiel unterwegs war und mehrere hundert Euro Bargeld erbeutete.

Fenster aufgehebelt

Während der Unbekannte in der Leutkircher Straße und im Rotenbacher Weg jeweils in ein Firmengebäude einstieg, nachdem er ein Fenster aufgehebelt hatte, gelangte er im Pfannenstiel auf bislang unbekannte Weise ebenfalls in ein Firmengebäude.

Personen, die in der fraglichen Nacht zwischen 17.45 und 6.30 Uhr Verdächtiges in einer der Straßen beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Isny, unter Telefon 07562/976550, zu melden.