Ein rundum harmonischer Abend

Pianist Herbert Wiedemann und Gitarrist Liviu Jean Manciu haben am Freitagabend das letzte der insgesamt vier „Klavier Plus“- Konzerte in dieser Saison bestritten. Tasten und Saiten sind sich auf äußerst virtuose Weisen einander begegnet. Melodisch mal mehr klassisch angelegt, mal mehr dem Jazz zugewandt. In allen Fällen aber sehr harmonisch, was die Besucher im ausgebuchten Refektorium genossen.

Nach Klavier und Blockflöte, Klavier mit Geige und Cello und Klavier mit Sopransaxophon und Bassklarinette nun Klavier plus Gitarre. Manche mögen bei dem vielseitig verwendbaren Saiteninstrument an Ikonen wie Jimi Hendrix, Carlos Santana oder Al di Meola denken. Oder auch an den aus Rumänien stammenden Liviu Jean Manciu, den Roland Klein vom Arbeitskreis Musik beim Kulturforum Isny in seiner Einführung in einer Reihe mit großen Gitarristen sah. Den Klavierpart übernahm Herbert Wiedemann, der vielen im Saal noch aus seiner Zeit als Begleiter im Isnyer Liederkranz und als Schulmusiker in Lindenberg bekannt sein dürfte, bevor er eine Professur für Klavier an der Universität der Künste in Berlin erhielt. Heute, nach seiner Emeritierung, lebt er in Buchenberg.

Beides sind hoch versierte Musiker in ihrem Fach und beide haben ein gutes Gespür für das musikalische Miteinander von zwei so unterschiedlich tönenden Instrumenten. Gerade deswegen auf Grund dieser Verschiedenartigkeit war die Spannung groß, wie sich das Duo bewähren würde. Ihren Fokus bei der Stückauswahl haben sie auf Klassisches und Jazziges gelegt. Auf Harmonisches, das sanft und träumerisch klang, und auf Experimentelles, bei dem Improvisiertes zum Zuge kam. Man könnte es ein Crossover zwischen Klassik und Jazz, Latin und Blues nennen, das sich als melodische Einheit darbot. Als ein dichtes engmaschiges Geflecht aus Akkorden, die sich zu einem luftig leichten Klangteppich verwoben. Brillant ist Mancius minimalistisch wirkende Grifftechnik auf wechselweise unterschiedlich gestimmten E-Gitarren. Sie entfachten einen raumfüllenden Klang in selbst komponierten Werken wie „Deep Blue Sea“, das während eines Urlaubs in Italien entstand. Rockballadenartige Momente, die durchaus auch ein Santana-Feeling bargen, ließen durchblicken, dass zu Mancius Lieblingsmusikern unter anderem John McLaughlin und Chick Corea gehören. Und Johann Sebastian Bach, von dem Puristen behaupten würden, ihn könne oder dürfe man nur in der Originalbesetzung spielen. Dass das schon lange nicht mehr so ist, bewies das Duo mit ihrer „Air“-Version. Damit machten sie auch klar, dass vieles Zeitgenössisches seinen Ursprung in Werken dieses musikalischen Übervaters hat. Was Intonation und Rhythmus angehen.

Dass es für die Improvisation lediglich eine neue Melodie brauche, oder dass Duke Ellington auf ein ihm zugesandtes Klavierstück des rumänischen Dirigenten Sergiu Celibidache mit „So etwas hätte er nie schreiben können“ reagiert haben soll, waren humorvolle Einsprengsel beider Solisten. Feinsinnig, kristallin und zupackend gab sich ihre Interpretation von Ellingtons Jazz-Standard „Caravan“. Bedacht und ohne Eile „A rainy Day in Paris“ aus der Feder von Liviu Jean Manciu. Der 1960 im rumänischen Reschitz geborene Künstler kam 1978 nach Deutschland und ist in verschiedenen Bandformationen sowie solistisch auf europäischen Konzertbühnen anzutreffen. Hierzulande kennt man ihn im Duo mit dem Kontrabassisten Tiny Schmauch, von woher auch das Stück „Source of Live“ stammt. Ein Höhepunkt des Abends war neben Astor Piazzollas „Oblivion“ Eric Saties „Gnosienne“. Ihr haftete in der rhythmischen Langsamkeit etwas ganz Besonderes an – ein an orientalische Ornamentik erinnerndes Flair. Hierfür und für Piazzollas Liber Tango gab es viel Applaus. Natürlich nicht ohne Zugabe mit Chick Coreas legendärem „Spain“.