Ein Piratenschiff namens „Robert Bosch“

Die Firma Cambium aus Schmidsfelden baut gerade im Spielgelände des DRK-Waldorfkindergartens, auf dem Siloah-Gelände, ein Piratenschiff aus ziemlich unförmigem wildem Robinienholz auf. Marisa Funk, von Beruf Schreinerin und Mitarbeiterin der Firma, lässt sich Zeit mit dem Aufbau, „denn das Schiff muss so gebaut sein, dass Kinder gefahrlos damit spielen und an keiner Stelle sich verletzten können“. Noch wichtiger: Sie versucht die Kinder so gut wie möglich mit einzubeziehen.

„Kinder können mit Tüchern, Stecken und Zweigen weiterbauen“

Freilich können nicht alle 22 Kinder gleichzeitig helfen und aus der Nähe zuschauen, die anderen stehen auf Bänkchen hinter den Fenstern und sehen von dort aus zu. „Wir haben uns kein Spielgerät aus dem Katalog gewünscht, sondern eines, mit dem die Kinder ,aufwachsen’, und in das man noch ganz viel Fantasie hineinstecken kann, an dem Kinder mit Tüchern, Stecken und Zweigen weiterbauen können“, meint Janny Birkhoff, eine der Erzieherinnen des Kindergartens. Das entspreche auch den Intentionen der Waldorf-Pädagogik.

Birkhoff: „In der räumlichen Ausgestaltung wird darauf geachtet, dass gesunde und natürliche Materialien und Werkstoffe zum Spielen und Gestalten verwendet werden. Das tägliche Spielen im Garten mit Holz, Büschen, Sand und Erde – jede Woche geht’s auch in den Wald – ermöglicht Naturerlebnisse und bietet zusätzliche Gelegenheit für fantasievolles Spiel und Bewegung.“ Fantasiekräfte seien Voraussetzung für alles Schöpferische Tun im ganzen Leben.

Martin Sach aus Isny ist „Boschler“ in Immenstadt. Er hat das Projekt „Tat vor Ort“ der technisch-gewerblich Auszubildenden der Firma Bosch nach Isny gelenkt. Die dahinterstehende Absicht: Die Kommunikation mit dem Umland soll erweitert werden. Bosch wolle gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen und in der Gesellschaft präsent sein, so Sachs Erklärung. Weil Sachs Sohn Mattes gegenwärtig den Waldorfkindergarten besucht, habe er den langgehegten Wunsch der Kinder und Erzieherinnen nach einem Piratenschiff bei Bosch eingebracht – und den Zuschlag für eine Spielgerätespende bekommen, berichtet Martin Sach.

Voraussetzung sei allerdings gewesen, dass sich Eltern mit praktischer Eigenleistung beteiligen. „Bei diesem aktiven Waldorf-Förderverein sei das kein Problem gewesen, alle waren begeistert und haben mitgearbeitet: Erde ausheben, Pfosten einbetonieren, Unkrautvlies einlegen, Rollsplitt ankarren, damit die Kinder unverletzt aus dem Schiff abspringen können. Mit der Firma Cambium aus Schmidsfelden hat der Förderverein eine Firma gefunden, die erfahren ist im Bau von Hochseilgärten, Baumhäusern und kompletten Spielplatz-Einrichtungen. Die endgültige Abnahme des Schiffes übernimmt dann eine externe Fachfirma, die Gesamtkosten die Firma Bosch.