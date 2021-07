Ein nachdenkliches Erlebnis

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Mittwoch, den 21.07., bekam die Grundschule Neutrauchburg-Beuren Besuch vom Erlebnismobil der Christoffel-Blindenmission, kurz: CBM. „Wenn ich die Brille abnehme, bin ich froh, dass ich sehen kann und nicht immer blind bin!“. So äußerte sich ein Schüler der 2. Klasse, als er, nur mit Blindenstock als Hilfsmittel und mit trüber Brille auf der Nase, aus dem Blindenparcours wieder ans Tageslicht kam. Herausfordernd war es für alle Kinder der Klassen 1 bis 4 wie auch für die Lehrkräfte, sich ein paar Minuten „blind“ einen Weg mit verschiedenen Hindernissen und Untergründen zu bewältigen. Ein Erlebnis, das nachdenklich macht und dankbar werden lässt: Dankbar für gesunde, sehende Augen, nachdenklich über ein neues Bewusstsein für den Umgang mit sehbehinderten Menschen. Aber damit nicht genug: Nach dieser halben Stunde "Ganzkörpererfahrung" erzählte Dirk, blind seit 37 Jahren, über seinen Alltag als blinder Mensch in einer Großstadt. Mucksmäuschenstill und bewegt lauschten die Kinder den Erzählungen und stellten mit großem Interesse viele Fragen, die Dirk offen und äußerst spannend beantwortete. Der absolute Höhepunkt war „Herr Lasse“, der Blindenhund, der zum Schluss zur Freude aller Kinder auch noch gestreichelt werden durfte.

Ein Gewinn für Groß und Klein!