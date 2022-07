Ein musikalisches Programm aus Kriegszeiten

Alisa Heutmann ist immer wieder inspiriert von neuen Ideen – und dieses Mal war ihre Idee auf ihrem Empfinden der Corona-Zeit aufgebaut: als Musiker war man gehandicapt, durfte zu keinen Proben mehr, keine Konzerte machen. Aber wie war das denn in anderen Krisenzeiten?

Gibt es Parallelen? Wie gingen Komponisten mit den Einschränkungen um, die zum Beispiel in den Kriegsjahren 1939 bis 1945 auf ihnen lasteten? Alisa Heutmann, die Flötistin, lud ihre langjährige Freundin und Duopartnerin, die Pianistin und Korrepetitorin Katharine Kegler aus Freiburg ein, mit ihr im Isnyer Refektorium ein Programm aus Kompositionen zu gestalten, die genau in diesen Kriegsjahren entstanden sind.

Erfüllt von Emotionen

Vielleicht sind diese Stücke deswegen so gut, erläuterte sie, weil die Komponisten durch die Krise, Exil, auch Gefangenschaft, viele Emotionen gehabt hätten. Keiner der für diesen Abend ausgewählten Komponisten war Jude, keiner war so existentiell bedroht wie jüdische Musker. Aber Angst und Bedrohung seien in dieser Musik dennoch zu finden. Und auch viele schöne Stellen.

In bunten rot-betonten Sommerkleidern lockten die beiden Musikerinnen an einem verhangenen, backofenwarmen Juliabend gut 40 Gäste ins Refektorium. Die Musik ertönte in kräftiger Lautstärke – auch der Flügel im Refektorium ist klanglich aus recht grobem Holze geschnitzt, so dass es dem Hörgenuss förderlich war, wenn man auf der Holzbank saß, die die letzte Reihe bildete.

Weg vom Krieg

Den ersten Teil bildete Musik zweier slawischer Komponisten: ein Satz aus der Sonate des Tschechen Bohuslav Martinu und eine Sonate von Sergej Prokofjew. Beide Komponisten 1890 geboren, die Kompositionen voll von musikantischer Lebendigkeit, von motorisch-rhythmischer Fröhlichkeit. Martinus Musik hat liebevolle Wärme, ist inspiriert von mährischer Volksmusik, besteht aus kurzen Perioden von je eigener Bewegungsart. Sie will das Moderne, Helle, sie will weg vom Krieg.

Ebenso Prokofiew: Nichts ist vom Krieg zu spüren. Genau so extravertiert, aber großflächiger als Martinu, springt er tonal von Terrasse zu Terrasse, mit breitem Forteklang die Welt durchstreifend, changierend zwischen b- und Kreuztonarten wie zwischen Licht und Schatten. Alisa Heutmann legt sich hinein in virtuose Dreiklangsarpeggi, in farbige Aufschreie, in orgiastisch-breiten Melodienbänder, mit vollem Ton überall oben, unten, in der Mitte – und die Pianistin ist kleingliedrig und wendig mit ihr.

Wie dichter Straßenverkehr

Nach diesem frohen, ungenierten Teil folgte ein sophistischerer Umgang mit Tönen und Klängen bei den Stücken dreier französischer Komponisten. Sie sind als Wettbewerbsstücke für Konservatorien komponiert: Flötisten sollten an diesen Stücken alle Register ihres Instruments zeigen müssen. Die dichten, chromatischen, bisweilen clusterartigen Klänge von Frank Martin erforschen die Tonräume auf weniger lebensfrohe Weise, es klingt eher wie dichter Stadtverkehr.

Der 26 Jahre jüngere Henri Dutilleux durchstreift leichter und zarter die Tonräume: in munteren Trillern, Sprüngen in Terzverwandtschaften, wie Schwärme von Vögeln am Himmel.

Rasende Läufe

André Jolivet schließlich schreib einen „Klagegesang auf den Tod des Linos“, der von seinem Vater Apoll getötet wurde, weil er sich mit diesem verglichen hatte. Passacagliaartig bauten sich langsame Melismen jazzartig auf einem Ostinato, wechselten ab mit Eruptionen und rasenden Läufen der Flötistin – und blieb doch schwer und gefangen wie in der Härte, Unbarmherzigkeit und nächtlichen Melancholie der modernen Großstadt.

Als beruhigende Zugabe glitt in einer Komposition aus Neuseeland eine Schneegans friedlich dahin zwischen ruhigen polytonalen Luftschichten.