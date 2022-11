Ein musikalisches Portrait von Mascha Kaléko

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ashok und Elisabeth Ghai sind in Isny keine Unbekannten. Schon mehrfach sind sie zugunsten sozialer Zwecke geworden. Vor einiger Zeit hat Elisabeth Ghai einen Literaturabend mit Gedichten von Mascha Kaléko (1907-1975) und solistischer Musik in Hittisau erlebt – und war so begeistert, dass sie sich darum bemühte, das Künstlerteam für Isny zu gewinnen. Und weil damals gerade Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine „in der Fremde“ im ehemaligen Krankenhaus in Isny untergebracht wurden, war der Gewinn aus der Benefizveranstaltung für die Ghais beschlossene Sache.

Das Künstlerteam Gottard und Wilma Bilgeri trugen Gedichte der jüdischen Schriftstellerin Mascha Kaléko entlang ihres Lebenslaufs vor. So wie tausende jüdische Mitbürger musste sie in der Zeit des Nationalsozialismus Deutschland verlassen. Erst 1938, beinahe in letzter Minute, bestieg sie mit ihrem Mann und dem zweijährigen Sohn in Berlin den Zug, der sie über Hamburg und von dort später weiter in die Fremde nach New York brachte. Amerika wurde für Mascha Kaléko nie ein richtiges Zuhause. Das Heimweh nach Deutschland blieb ihr. Die beiden Bilgeris lasen dazu passend: „Die Fremde ist ein kaltes Kleid – Mit einem engen Kragen – Ich hab’s mit meinem Koffer oft – Im Leben schon getragen … Wenn einer eine Reise tut – Da kann er viel verschweigen.“ Zauberhaft, emotional bewegend wurden die Kaléko-Gedichte musikalisch vertieft von den Musikern aus der „Pforte Feldkirch“: Claudia Christa (Flöte), Klaus Christa (Viola) und von Takeo Sato (Gitarre).

Über die Zeit der Emigration nach Amerika bis hin zu ihren letzten Jahren in Jerusalem war der Weg der Schriftstellerin von Heimatlosigkeit geprägt. Deshalb habe sie sich für etwas Unverlierbares entschieden: „Zur Heimat erkor ich mir die Liebe“, und darauf sei eine Welt voller wunderbarer Gedichte entstanden, so fassen die die Bilgeris das literarische Schaffen Kalékos zusammen. Im Kontext der aktuellen Zeitgeschichte wurde deshalb am Schluss das Gedicht ‚Rezept‘ vorgetragen: „Jage die Ängste weg – Und die Angst vor den Ängsten – Für die paar Jahre wird – Wohl alles noch reichen – Das Brot im Kasten – Und der Anzug im Schrank… Es ist wahr, was sie sagen: Was kommen muss kommt – Geh dem Leid nicht entgegen – und ist es da – sieh ihm still ins Gesicht – Es ist vergänglich wie Glück.“

Folgende Sponsoren haben die musikalische Lesung freundlicherweise unterstützt, so dass am Ende 1115 Euro der Flüchtlingshilfe zugute kommen konnte: Rotary-Club, Auto Steinhauser, Immobilien Keck, Hotel Bären, Brauerei Stolz, Käsküche Isny, OBI, Elektronics Durach, Beilharz Apotheke und Gärtnerei Gutmair.