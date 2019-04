„Ein Mikrofon, ein Schweinwerfer, keine Requisiten“

Der Kölner Kabarettist Martin Zingsheim kommt im Rahmen der Kulturreihe „Zwischentöne“ diesen Freitag, 5. April, ab 19.30 Uhr mit seinem aktuellen Stand-up-Programm „aber bitte mit ohne“ ins Isnyer Kurhaus. Seit Jahren gilt der 35-Jährige als Ausnahmetalent in Sachen Wortakrobatik – überhäuft mit Kleinkunstpreisen, ist noch lange kein Ende in Sicht. Die Zuschauer hängen ihm nach wenigen Minuten an den Lippen. Wie er das macht, darüber hat sich der promovierte Musikwissenschaftler mit SZ-Mitarbeiterin Babette Caesar unterhalten.

Vor knapp drei Jahren standen Sie mit „Kopfkino“ in Leutkirch auf der Bühne im Bocksaal. Jetzt sind Sie das erste Mal in Isny mit Ihrem aktuellen Programm. Was hat sich geändert?

Das Thema ist ein anderes. In „Kopfkino“ ging es um Gott und die Welt, um Liebe, Hass, Pädagogik, Erziehung und Reisen. „Aber bitte mit ohne“ ist ein nigelnagelneues Programm, in dem es um Reduktion aufs Wesentliche geht. Um Verzicht als Befreiung. Wenn man so will, ist es ein konsumkritisches Programm. In vielen Dingen, die wir heute konsumieren, ist auch viel Mist drin. Da muss man auch viel drauf schreiben. Zum Beispiel „glutenfreie Sprühsahne“, die mir in einem trendigen Hipster-Café begegnet ist. Von Zucker- und Laktose frei bis hin zu koscher und halal war alles dabei.

Sie haben Musikwissenschaft studiert und über Karlheinz Stockhausen promoviert. Seit 2011 stehen Sie auf Kleinkunstbühnen. In „Kopfkino“ noch mit Klavier, aktuell aber ohne?

Es ist das erste Programm ohne Musik. Bislang war das Klavier meine Komfortzone. Mittlerweile habe ich mich zum Sprachartisten entwickelt. Ein Mikrofon, ein Scheinwerfer, keine Requisiten.

Also fast nackt und ganz im Sinne von „mit ohne“?

Ja, ich fühle mich wohl so.

Sie werden mal als Kabarettist, mal als Comedian angekündigt. Wie stehen Sie zu solchen begrifflichen Abgrenzungen?

Ich finde es schwer, das abzugrenzen. Es hört sich so nach Etikett an. Meiner Generation von Humoristen ist das gleich. Wenn man sich als Comedian versteht, heißt das ja nicht, dass man nichts zu sagen hat. Ich bin da emotionslos.

Sie haben vier Kinder. Ihr Tourneeplan quer durch Deutschland ist für 2019 ausgefüllt. Lebt es sich damit gut?

Ja, das geht sehr gut. Sogar besser als wenn ich einen Beruf hätte, der jeden Tag um 17 Uhr endet. Bei vier Kindern muss man gar nicht arbeiten, um den Tag voll zu kriegen. Sie sind eine große Inspiration, verändern den Blick auf die Welt und das beflügelt. Textlich wie beruflich. Sie haben akzeptiert, dass ich immer wieder drei bis vier Tage unterwegs bin. Dafür bin ich den Sommer über mehrere Wochen am Stück für sie da.

Das Thema „Verzicht“ angesichts des Klimawandels ist aktueller denn je. Ihr „aber bitte mit ohne“ startete im Oktober 2017 im Kölner Senftöpfchen. Sind Sie der Zeit voraus?

Ja, die tagesaktuellen Zeiten haben mich eingeholt. Für einen Flug nach Teneriffa beispielsweise kann man das ganze Jahr über Auto fahren. Wenn auch nur als kleines Rädchen im Getriebe, hat es doch jeder in der Hand, seinen Beitrag zu Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit zu leisten. Die Verantwortung kann man nicht wegreden. Ich als Öko-Freak sehe mich auf der Seite von Unverpackt-Leuten und komme doch auch an meine Grenzen.

Die da wären?

Den Absurditäten des eigenen Lebens zu begegnen, die in meinem Programm zu witzigen Dingen führen. Wenn Veganer Streichpaste kaufen, die mehrere Gramm Palmöl enthält. Oder mit einem Benzinschlucker im Supermarkt Plastikwasserflaschen einkaufen gefahren wird.

Wie steht es um Ihren Verzicht auf Facebook und Co. als Opener auf Ihrer Homepage. Ist das ernst gemeint?

Ja, privat. Beruflich bin ich dazu verpflichtet, halte mich aber extrem wenig dort auf.

Stattdessen lieber ins Theater gehen?

Ja, auf jeden Fall. Nach Isny, wo ich schon mal einen Urlaub verbracht habe. Beruflich als Comedian trete ich jetzt das erste Mal dort auf.