Ein lustvoller Abend à la „Hacke“

Mit einem Stapel Bücher unter dem Arm, einem schlichten „Grüß Gott“ und einem „Schön, dass ich hier bin“, hat Axel Hacke am Mittwochabend die Bühne im Kurhaus am Park betreten. In Isny sei er noch nie gewesen und deshalb werde der Abend (noch) nicht langweilig. Ein Tisch, ein Stuhl und einen der populärsten Kolumnisten Deutschlands – mehr braucht es nicht, um das Startzeichen für „Zwischentöne“ sehr lustvoll und mit viel Tiefgang zu setzen.

Schreiben sei purer Egoismus, hat Hacke sich jüngst in einem Interview anlässlich der Vorstellung seines neuen Buches geäußert. Das trägt den Titel „Das kolumnistische Manifest: Das Beste aus 1001 Kolumnen“. Nicht zu verwechseln mit „kolumbianisch“ oder „kommunistisch“. Hier schon, nach wenigen Minuten Bühnenpräsenz, hat er seine Zuhörer – nicht „Verhörer“, denen er ganze Buchkapitel widmet – fest im Griff. Lachen bis die Tränen rollen ist erlaubt und unausweichlich angesichts dieser norddeutschen Trockenheit, die Hacke als gebürtiger Braunschweiger an den Tag legt. Jeden Freitag erscheint sie, Hackes Kolumne im Magazin der Süddeutschen Zeitung. Seit 25 Jahren liefert er pünktlich immer mittwochs.

25 Jahre für über 600 Seiten

Es ist sein bisher dickstes Buch im sogenannten Backsteinformat geworden und versammelt auf über 600 Seiten die 192 besten Kolumnen. „Werfen Sie die Zeitung weg und blättern Sie das Magazin von hinten auf, denn da steht sie“, setzte er zu einem kurzen Rückblick auf deren Wandlungsfähigkeit an. Hieß sie anfangs „Der kleine Erziehungsberater“ und dann „Der Abnehmer“ folgte 1997 „Das Beste aus meinem Leben“, abgelöst 2008 von „Das Beste aus aller Welt“. Ein Bein über das andere geschlagen und in dem dicken Wälzer blätternd, schöpfte Hacke sprachlich aus dem Vollen. Zieht eine Kolumne von 1997 heraus, die sein Familienleben inklusive dem schwermütigen alten Kühlschrank „Bosch“ veräppelt. Bosch stammt aus den 1950er Jahren, wo Kühlschränke noch abschließbar waren. Sollte man heute auch wieder einführen und die Dinger nur zum Frühstück und Mittag freigeben. Bosch jedenfalls würde gern einmal selber einkaufen gehen, um andere, die von „Siemens“ oder „Liebherr“, zu treffen. Hacke kommt ins Erzählen, das aber nie unter Substanzverlust leidet. So, wenn sein zweijähriger Sohn Luis in besagter Kolumne das „Bügeln“ für sich entdeckt hat und vorzugsweise mitten in der Nacht darauf besteht. Hacke in scharfem Ton „Bügeln“ in den Saal brüllt und schnurstracks den Haken zum damaligen Bundeskanzler schlägt. Was wäre gewesen, wenn Helmut Kohl morgens um drei Uhr „Regieren“ geschrieen hätte. Wäre Hannelore dann mit ihm ins Kanzleramt gefahren, sind solche untergründigen Spitzen. Er müsse mit der Seele dabei sein und dürfe sich nicht verzetteln. Die Kunst, den passenden Ton zu treffen, demonstrierte Hacke mit einer Kolumne aus der Vor- und Nachweihnachtszeit, sprich August. In der über Wochen auf einer Kommode vor sich hindarbenden Weihnachtskugel, die endlich mal „einer“ wegräumen könnte, erkennt sich so gut wie jeder wieder. Öffnet Hacke dann aber die „Heino“-Schublade, versteht er keinen Spaß mehr. Mit dessen Liedern „aus aller Welt“ ist es ihm ernst. Erschütternd sei es, dass dieser Mann so populär geworden ist, während Hacke lauthals dessen sinnentleerten Phrasen skandiert.

Unglaubliche „Verhörer“

„Es kommt immer nur Hacke heraus“, womit er zu den „Verhörern“ und einem seiner bekanntesten Bücher „Der weiße Neger Wumbaba“ überwechselte. Wie ist es möglich, dass jemand Herbert Grönemeyer „Fruchtzwerge“ in seinem Bauch andichtet, aus dem „ächzenden Kind“ in Schuberts Erlkönig das „sechzehnte“ Kind des Vaters macht, oder aus einer „Nachziehente“ eine „Nazi-Ente“ heraushört. Schon lange hat Hacke von einer sich selbst verfassenden Kolumne geträumt, für die die Leser das Material liefern. Aus diesem reichen Fundus schöpfte er am Abend. Darunter auch aus dem 2012 erschienenen Band „Oberst von Huhn bittet zu Tisch“. Kaum zu glauben, dass aus „Onion Rings“ in selten schönem Speisedeutsch „Zwiebel ruft an“ wird, oder „Chicken Nuggets“ zu „Huhnklumpen“ geraten. Es ist, wie es ist, und das tischt Hacke ungeheuer losgelöst von aller Schwere auf.

Axel Hacke, „Das kolumnistische Manifest: Das Beste aus 1001 Kolumnen“. Illustriert von Dirk Schmidt. Kunstmann, München 2015. 616 Seiten. 19,95 Euro.