Ein leichter Spaziergang durch die Geschichte

Der Fürstenname „Waldburg“ ist in Isny allgegenwärtig. Wer mit offenen Augen durch die Stadt läuft, dem begegnet das oberschwäbische Adelsgeschlecht immer wieder. Sei es bei den Kliniken in Neutrauchburg, dem Reichstadtjubiläum, bei dem sich die Isnyer vor 652 Jahren vom Truchsess Otto von Waldburg freigekauft hatten, oder beim früheren Klostervogt Truchsess Eberhard von Waldburg.

Ute Seibold, die Isnyer Museumsleiterin, hatte für den diesjährigen Tag des offenen Denkmals mit dem Motto „Macht und Pracht“ ihren Wunschkandidaten Dr. Bernd Mayer, den Leiter der Fürstlichen Kunstsammlungen auf Schloss Wolfegg eingeladen.

Seit dem späten 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart dient das Schloss in Wolfegg der fürstlichen Familie als Adelsresidenz, erfuhren die zahlreichen Besucher am Dienstagabend im Museum am Mühlturm. Dr. Mayer erklärte vorab, „wir marschieren locker flockig durch die Geschichte und legen hie und da einen Stopp ein“. Der bilderreiche und unterhaltsame Vortrag über das Schloss und seine Bewohner bot manche Überraschung und neue Einsicht.

So ist die Fürstenfamilie seit jeher katholisch. Dabei gab es im Laufe der Zeit Schlossherren, die den „Lutherischen“ eher wohlgesonnen waren oder gar der Liebe wegen konvertiert sind und solche, die sie bis aufs Blut bekämpft haben. Auf eine Frage aus dem Publikum, woher denn deren Reichtum käme, antwortet Mayer, das sei in dieser Zeit vor allem durch geschicktes Heiraten gekommen. Als beispielsweise Graf Ferdinand Ludwig Ende des 17. Jahrhunderts, Anna Maria von Schellenberg aus Kisslegg heiratete, gehörte dadurch das alte Schloss in Kisslegg und viele Ländereien zum Waldburger Adelsgeschlecht. Betrachtet man die Säle im Schloss und Räumlichkeiten im Schloss stellt man fest, dass seit jeher Repräsentationsaufgaben, wie Bälle, Empfänge und Musik immens wichtig waren. Bis in die heutige Zeit zieht sich dies hin, mit den Internationalen Wolfegger Konzerten, Filmaufnahmen, die regelmäßig im Schloss stattfinden oder Führungen, um die Geschichte lebendig zu halten.

Mayer hatte eingangs nicht zu viel versprochen, statt trockener Geschichte bekamen die Besucher Geschichten zu hören, und zuletzt lud er Interessierte ein, das große Archiv und die Bibliothek auf Schloss Wolfegg näher kennenzulernen. (jl)