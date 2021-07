Ein lebhafter Austausch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Für die Klasse 5b stand am 30.06.21 eine besondere Veranstaltung auf dem Programm. Vincent Gründler, Referent für Entwicklungspolitik und globales Lernen, stellte den Schülerinnen und Schülern die Arbeit der Organisation Hunger Projekt am Beispiel von Malawi und Äthiopien vor. Die Schüler konnten so anschaulich erfahren, wie durch partnerschaftliche Zusammenarbeit ein Entwicklungszentrum mit Gesundheitsstation, Vorschule und kleiner Genossenschaftsbank in Champiti in Malawi aufgebaut wurde. Die Organisation unterstützt außerdem die Menschen bei der Bekämpfung des gefährlichsten Tiers in Afrika: der Anophelesmücke. So kann vor Ort durch medizinische Aufklärung ein wichtiger Beitrag zum Schutz vor Malaria geleistet werden.

Zahlreiche Fragen machten diese Stunden zu einem lebhaften Austausch über ein Afrika, das nicht hilfsbedürftig ist, sondern faire Partner braucht.

Ganz herzlich bedankte sich Herr Gründler im Namen von GEMEINSAM FÜR AFRIKA und dem Hunger Projekt für den geplanten Sponsorenlauf, welchen die Verbundschule dieses Jahr veranstalten will. Dabei suchen sich die Schülerinnen und Schüler Sponsoren für ihre gelaufenen Kilometer und spenden die Einnahmen in vollem Umfang an das Projekt.