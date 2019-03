Ein Leben für den Käse

Wenn Franz Pfanner aus seinem bewegten Leben erzählt, wird der Zuhörer unweigerlich ins Geheimnis der Allgäuer Emmentaler Käseherstellung mitgenommen. Eine Reihe Urkunden von Sennerei-Prämierungen hängt im Flur von Pfanners Wohnung in Isny, in der er mit seiner blinden Frau Margarete und Sohn Klaus-Peter wohnt.

Alexander Fürst von Quadt besuchte den Jubilar an seinem Ehrentag zum 90. Geburtstag und ließ sich von ihm in die Geschichte der Allgäuer Käsereien und des Käserhandwerks einführen. Zuvor überbrachte er die Glückwünschen von Bürgermeister Rainer Magenreuter und eine Urkunde von Ministerpräsident Winfried Kretschmann aus Stuttgart.

Käserhandwerk von der Pike auf gelernt

Franz Pfanner wuchs bei Maria-Tann, Gemeinde Hergatz, im Kreis von sechs Geschwistern auf und ging in Wangen zur Schule. Weil es im Radius ihres Weilers Schwarzenberg mehrere kleine Käsereien gab, war es für ihn naheliegend, ab 1946 das Käserhandwerk von der Pike auf zu lernen – mit Berufsschule in Weiler im Allgäu. Von 1951 bis 1961 arbeitete er als „Obersenn“ in der Premiumkäserei in Magmannshofen bei Frauenzell und legte die Meisterprüfung in der zentralen Käsereisschule in Weiler ab.

In Magmannshofen lernte Pfanner auch seine spätere Frau kennen, ein „Flüchtlingsmädle“, wie sie selber sagt, aus dem Sudetenland. Gemeinsam hat das Ehepaar Pfanner drei Kinder großgezogen. Ein Sohn ist Informatiker geworden, die Tochter hat ihre Ausbildung beim Auswärtigen Amt in Berlin gemacht und blieb anschließend im diplomatischen Dienst tätig, während Sohn Klaus-Peter zeitlebens bei den Eltern blieb und heute im Berufsbildungswerk im Stephanuswerk arbeitet.

Beruflich ging es für Franz Pfanner ab 1961 in Deuchelried in einer kleinen Käserei weiter, wo er den Beginn des stetigen Niedergangs der kleinen Allgäuer Käsereien miterleben musste. Ihr größter Milchlieferant lieferte seine Milch ab diesem Zeitpunkt beispielsweise in das neu gebaute Milchwerk Neuravensburg, wo vorübergehend vermutlich ein besserer Milchpreis gezahlt wurde. Die kleinen Käsereien mussten schließen – „und wir Käser wurden zwangsläufig industrialisiert“, blickt Pfanner zurück.

Er selber wechselte ins Milchwerk der Emmentaler Käserei Immler nach Isny und blieb dort 26 Jahre bis zur Schließung und seinem gleichzeitigen Rentenbeginn. Hier erlebte Käser Pfanner den nächsten Wandel der Allgäuer Käseherstellung. Für den Emmentaler benötige man Milch von Kühen die ausschließlich mit Gras und Heu gefüttert werden, erklärt Pfanner. Die Bauern seien jedoch immer mehr zur Silage-Fütterung übergegangen, so dass Immler parallel zur Herstellung von Gouda und Edamer übergehen musste. 1990 musste das Unternehmen dann aber auch schließen, wahrscheinlich weil es auf dem freien Käsemarkt nicht mehr konkurrenzfähig war.