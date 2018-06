„Versorgungssicherheit möglichst garantieren mit dem Lebensmittel Trinkwasser für jedes Haus in genügender Menge und Druck, das hat für uns oberste Priorität, und zwar bei Hitze und Frost“, sagt Wassermeister Uwe Bauer. Das Wasserwerk ist zuständig für die Versorgung von Isny mit den Ortschaften und bei Bedarf auch für Maierhöfen.

Die erste Arbeit am Morgen sei die elektronische Kontrolle der Pumpstationen Achursprung, Burkwanger Wald, Aigeltshofen, Großholzleute und Beuren über die Wassermenge, die in die Hochbehälter gepumpt wird und im Vergleich dazu die des Wasserabgangs aus dem Hochbehälter in die zugeordnete Versorgungsregion. Wenn die Mengen abweichen vom Durchschnitt, dann müsse man aktiv werden. Es könne dann eine Pumpe schadhaft sein, die man reparieren oder tauschen müsse. Ein Leck zu suchen entlang der Adelegg im weit verzweigten Rohrdorfer und Großholzleuter Rohrnetz sei besonders schwierig, weil das Verlustwasser nicht an die Oberfläche trete, sondern im kiesigen Untergrund sofort versickere.

Sowohl extreme Hitze wie im vergangenen Sommer, als auch extremer Frost, erzeugten Spannungen und Setzungen im Erdreich und dadurch entstünden Rohrbrüche. „Wenn die anderen Bauhofmitarbeiter über zu viel Schnee klagen, so freuen wir uns darüber. Viel Schnee verhindert tiefen Frost im Erdreich, mindert Spannungen und Setzungen und schont die Rohre“, so die Erfahrung der Wasserleute. Ihnen gehe so oder so die Arbeit nie aus. Ein krisensicherer Job.

Uwe Bauer kommt grade von einem Hausbesuch zurück, die Besitzerin hatte über einen abnormalen Wasserverbrauch geklagt. Das Problem sei mit der Dame schnell geklärt gewesen, als sie sich daran erinnerte, dass sie den Rasen in der Trockenperiode tagelang beregnet hatte. „Ich konnte die Dame auch darauf aufmerksam machen, dass sie das Kellerfenster direkt über der Wasseruhr endlich schließen müsse und möglichst auch noch etwas dämmen soll, etwa mit einer Styroporplatte. Die Wasserleitung ins Freie sei auch noch nicht abgestellt gewesen und das Wasser nicht ausgelassen. „Vor dem Winter Abstellhahn schließen und Auslasshahn öffnen“, mahnt der Wassermeister. Und wenn die Wasseruhr einfriere und beim Auftauen platze und dann Wasser verliere, dann würde es meist teuer. „Ab der Wasseruhr ist der Hausbesitzer selbst verantwortlich“, fährt Uwe Bauer fort zu erklären, und weist die Wasserabnehmer auch auf die Druckminderer und Rückspülfilter hin. Dringend nötig, sich darum zu kümmern und gegebenenfalls den Installateur zu bestellen.

Die Wasserwerk-Mitarbeiter Norbert Kappeler und Frank Reiner kommen gerade von der alljährlichen Reinigung eines Hochbehälters zurück. Eine typische Arbeit für regnerische Tage. Jeder Hochbehälter hat drei Kammern mit je einigen Hektolitern Fassungsvermögen. Drei Tage hintereinander würde das Wasser aus je einer Kammer ins Freie abgelassen und dann vor allem von Kalkablagerungen gereinigt. Keine angenehme Arbeit, sagen die zwei fleißigen Männer, aber eine nötige, grade richtig für das Schmuddelwetter. Zur saisonbedingten Arbeit der Wasserwerker vor dem Winter gehören die öffentlichen Verbrauchsstellen: Gießstellen, Friedhöfe, Brunnen, Gartenanlage, Wasserspiele.

Hoch zufrieden sind die Wasserwerker mit ihrem neuen Gebäude mit Lager, Werkstatt, Büro und Sozialräumen. Jetzt hätten sie auch noch ein neues Fahrzeug bekommen mit Trinkwasser-Logo drauf. „Wir sind selbst zufrieden – und unsere Kunden hoffentlich auch mit uns“, sagen die drei Wasserfachleute.