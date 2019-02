Ein Konzertabend der Extraklasse im Refektorium

Die ersten Bravorufe im ausverkauften Refektorium erklangen schon nach Wolfgang Amadeus Mozarts Sonate C-Dur zu vier Händen. Weitere sollten folgen, begleitet von anhaltendem Applaus, zum diesjährigen Auftakt der Konzertreihe „Klavier Plus“ am vergangenen Samstagabend. Unter dem Titel „Taste of Next Generation“ boten die vier jungen Künstlerinnen und Künstler Laurah Maddalena Kasemann, Nikola Schöni, Mayya Melnichenko und Ayleen Weber einen Abend der Extraklasse.

„Großartig, überwältigend“ – so lauteten spontane Äußerungen von Besuchern nach Ende des Konzerts mit diesen vier Preisträgern internationaler Musikwettbewerbe vom Vorarlberger Landeskonservatorium. Das Gehörte müsse man erst einmal verarbeiten, und manches sei auch etwas gewöhnungsbedürftig. Das empfindet jeder auf seine Weise. Doch das, was die beiden Ensembles zu vier Händen im ersten Teil, gefolgt von Klavier und Saxofon, den Zuhörern präsentierten, dürfte nicht so schnell in Vergessenheit geraten.

Den Auftakt machten Laurah Maddalena Kasemann und Nikola Schöni mit Mozarts Sonate C-Dur KV 521 für vier Hände. Die tönte vom ersten Anschlag an kraftvoll und durchdringend, wenn das Allegro in einem orchestralen Kammerton anhebt. Mozart bewies schon in jungen Jahren ein reges Interesse am vierhändigen Klavierspiel. Unabdingbar war für ihn ein fähiger Mitspieler – besser noch Mitspielerin. Diesen Part übernahm anfangs seine Schwester Nannerl, später dann begabte Schülerinnen.

Mit Laurah Maddalena Kasemann und Nikola Schöni aus den Klavierklassen Benjamin Engeli und Anna Adamik erlebten die Besucher ein „Paar“, das technisch brillierte und es zugleich verstand, Atmosphärisches einfließen zu lassen. Aus einem Guss ist ihr mühelos wirkendes Zusammenspiel, dessen Virtuosität Mozart dereinst als „etwas schwer“ einschätzte.

Gemeint sind die mit vielen Oktaven bestückten Passagen in den Wechseln zwischen Solopartien und orchestralem Klang. Beide Pianisten beeindruckten mit einer Souveränität und einer Gelassenheit, gerade auch im langsamen Satz, der idyllisch anhebt, dann aber voller Dramatik mit Akkordbrechungen und absteigenden Bassgängen steckt.

Was dieses Duo nach Mozarts Rondo und dessen markanter, immer wiederkehrender Tanzmelodie mit Gabriel Faurés „Dolly Suite“ op. 56 offerierte, war ebenso faszinierend. Die zwischen 1893 und 1896 entstandenen Kleinode hat Fauré den Geburtstagen von Hélène Bardac gewidmet. Gespielt hat er die bewegte „Berceuse“ oder den „Kitty-Valse“ in der Familie mit Kindern seiner Freunde.

Was in Faurés Klavierliedern in einer poetisch reduzierten, diatonischen Tonsprache angelegt ist, steigerte sich im zweiten Teil des Abends mit der Pianistin Mayya Melnichenko und der Saxofonistin Ayleen Weber. Außer Maurice Ravel mit seinem „Pièce en forme de Habanéra“ von 1926 dürften Komponistennamen wie Pedro Iturralde oder Philippe Geiss den Wenigsten geläufig sein. Mit der Sonate op. 19 des Amerikaners Paul Creston machten die Interpretinnen sofort klar, dass sie sich den expressiven Klangräumen verpflichtet fühlen. Beide bewiesen eine Selbstverständlichkeit und Professionalität, die staunen ließ.

Auf Augenhöhe, ohne je den Kontakt zueinander zu verlieren, inszenierten sie auch André Jolivets „Fantaisie Impromptu“ mit deutlichen Jazz-Anleihen.

Diesen zweiten Teil dominierte die 17-jährige Ostschweizerin Ayleen Weber solistisch. Sie zog so ziemlich sämtliche Register – seien es hochdramatische, waghalsige Tonleitern in Iturraldes „Pequena Czarda“ oder in bis an den Anschlag reichender experimenteller Form in „Kosso Kosso“ von Philippe Geiss und „RockMe!“ des Australiers Barry Cockcroft.

Unglaublich und hochspannend, was sie an ekstatischen Beats, an Dynamik und verdichteten Tonsequenzen via Mundstück und Klappen erzeugte. In rasanten Wechseln glaubt man, ein Didgeridoo, einen elektrischen Bass oder eine verzerrte Gitarre bis hin zu Sprechgesang herauszuhören; und zwischendrin den wunderbaren Drive ihres Acoustic-Sax. „Taste of Next Generation“ – nicht nur ein Konzertabend. Vielmehr ein wahres Erlebnis.