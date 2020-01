Ein Käfig voller Närrinnen

Wer die Krimi-Komödie „Acht Frauen“ vor Jahren im Kino verpasst hat, durfte sich am Sonntagabend im Rahmen der Kulturreihe „Zwischentoene“ im Kurhaus am Park auf eine Erstbegegnung freuen. Oder auch auf ein Wiedersehen, nur dieses Mal auf einer Theaterbühne mit dem Theaterlust-Ensemble aus dem oberbayerischen Haag. Vor großem und gemischtem Publikum sprühte das von Thomas Luft inszenierte Stück vor Intrigen, Lügen und einem Verwirrspiel, das geschickt den Spannungsbogen hielt.

Fetziger und energiegeladener Auftakt mit der jungen Catherine (Anuschka Tochtermann), die ihrer Großmutter mit einer Rock´n´Roll-Nummer in Fahrt bringt. Diese – Mamy (Christa Pillmann) – noch im Rollstuhl sitzend, karrte sie über die Bühne, dass einem angst und bange werden konnte. Klar ist, hier trifft jung auf alt. Das von dem französischen Autor Robert Thomas 1961 geschriebene Stück spielt in den 50er-Jahren. Zu einer Zeit, als auch in Frankreich die Emanzipationsbewegungen noch in weiter Ferne lagen. Gerade hatte man den Krieg überwunden, damit aber nicht die tradierten Rollenzwänge zwischen Mann und Frau.

Diese offen zu legen, ist primäres Anliegen des Stücks und das unter dem Deckmantel der Komödie. Nach und nach betraten die weiteren Familienmitglieder und Hausangestellten das Spielfeld. Das zünftige Kindermädchen Madame Chanel (Eva Wittenzellner), Mutter Gaby (Gabriele Graf), die zusehends Züge einer einstigen Catherine Deneuve annahm, Tochter Suzon (Marget Flach) just aus England angereist, das reservierte Dienstmädchen Louise (Dagny Dewath) und Tante Augustine (Anja Klawun), die von der ersten Spielminute an das Enfant terrible mimt.

Erst viel Jubel, dann böses Erwachen

Noch herrscht Jubel, Trubel, Heiterkeit, denn es ist Weihnachten. Diese ungebremste Ausgelassenheit zu Beginn überspannte den Bogen und drohte ins allzu Triviale abzugleiten. Andererseits bot es einen knallharten Stimmungsumschwung, als Louise von oben auf der Treppe (Bühnenbild Erwin Kloker und Veronika Goetze) herunterruft: „Monsieur ist tot, ein Messer, alles ist voller Blut!“ Blankes Entsetzen herrscht, war Monsieur doch ein so gütiger, liebevoller und um alle bemühter Vater. Oder doch nicht – eher brankrott und Patriarch mit sexuellem Missbrauch.

Diese beiden Seiten blättert das Stück auf. Schnell wird klar, dass es nicht ernsthaft um das Auffinden des Täters, besser Täterin geht. Das gaukeln sie sich vor, sobald Suzon das Szepter in die Hand nimmt und sich als Detektivin versucht. Aus dem Hintergrund schleicht sich Frau Nummer acht in das Geschehen. Pierrette (Genoveva Mayer) in der Rolle der verruchten und extravagant gestylten Schwester von Marcel (Kostüme Sarah Silbermann), die der Szenerie wiederum neuen Drive verleiht. Sie beschimpfen und bekriegen sich, entblättern immer neue ungeheure Facetten ihres wahren Lebens hinter der geschönten Fassade.

Alle haben Dreck am Stecken

Louise, die Marcel schon seit zwei Jahren kennt und mit ihm das Bett teilt, um der liebesunfähigen Gaby die Last des Beischlafs abzunehmen. Diese wiederum das Haus verlassen wollte, um dem Geliebten, sinnigerweise Marcels korrupter Kompagnon Jacques, zu folgen. Chanel, die nur so züchtig tut, in Wahrheit aber sich in Pierrette verliebt hat. Oder „Giftmischerin“ Mamy, die ihren Rollstuhl gar nicht braucht und einst den Großvater ins Jenseits beförderte. Mittendrin Augustine als gestrenge Jungfer, die keinen abbekommen hat. Die einfach nicht weiß, wie leicht es ist, Männer rum zu kriegen. Sie funktioniert wie eine Rakete unter Hochspannung.

Sobald sie sich entlädt, geht sie Mamy gerne auch mal an die Gurgel. Ein Käfig voller Närrinnen, die versuchen, sich aus dem Spinnennetz männlicher Macht zu befreien. Dazwischen blitzen Gesangs- und Tanzeinlagen auf, einstudiert von Franz Wittenbrink, Anne X. Weber und Susanne Lütje. Sie bilden mit Songtiteln wie „Was nützt es, frei zu leben“ oder „Es gibt keine glückliche Liebe“ eine Art Rückblenden, um die Realität für einen Moment zu unterbrechen. Das Ensemble hält die Spannung gerade in der zweiten Hälfte bis zuletzt. Es gibt Augenblicke, das wünscht man sich, das Stück möge nicht enden. Angesichts der Dynamik und Spielfreude, die die acht Frauen entwickeln.