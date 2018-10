Ein hochverdientes Geburtstagskind

Das Wohnzimmer von Wilhelm und Maria Haas auf ihrem Hof in Bolsternang konnte die Besucher mit Blumen und Geschenkkörben beim Pressetermin zum 90. Geburtstag von Wilhelm Haas kaum fassen. Ein hochverdienter Bolsternanger Mitbürger sollte gebührend beglückwünscht werden. Ehrenmitglied der Feuerwehr für 40-jährigen aktiven Dienst. Ehrenmitglied der Krieger- und Soldatenkameradschaft für lebenslangen Dienst als Fahnenträger. Ehrenmitglied der Musikkapelle Bolsternang für aktive Mitgliedschaft als Tenorhornbläser.

Franz Mayer überbrachte die Glückwünsche der Stadt und des Ortschaftsrates mit Blumen, Geschenkkorb und eine Urkunde des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Siegfried Euba vom Kriegerverein erinnerte daran, dass der Jubilar am Ende des Krieges noch kurze Zeit Soldat war, wohlbehalten aus dem Krieg zurückkam und deshalb als Dank dem Kriegerverein lebenslang die Treue hielt.

Die Hofstelle in der Talstraße geht laut Hartmut Helbers Hofdokumentation auf das Jahr 1551 zurück und Bauer Wilhelm Haas hat den Hof 1964 bereits in der 20. Generation übernommen und lebenslang mit rund 30 Stück Milchkühen betrieben. Zwei Tage vor seinem 90. Geburtstag wurde der von Sohn und Hofnachfolger Markus Haas gebaute neue Stall bezogen. Dieser verriet, dass der neue Stall auch ein lang gehegter Wunsch des Vaters gewesen sei und dass er unbedingt trotz seinen 90 Jahren als allererster im neuen Melkstand die erste Kuh melken wollte. Dass sein Wunsch im hohen Alter und mit nachlassenden Kräften in Erfüllung ging, „das macht mich besonders dankbar und zufrieden.“ Wilhelm Haas erzählt, dass er den Wandel in der Landschaft in rund 50 Jahren ganz hautnah miterlebt hätte, von der Arbeit mit dem Pferd bis zum modernen Fendt Traktor. Manchen kurzlebigen Veränderungen müsse man widerstehen und davonlaufen sei nie der richtige Weg, meint der erfahrene betagte Landwirt. Ortsvorsteher Mayer dankte auch Wilhelms Ehefrau Maria, dass sie ihrem Ehemann lebenslang beigestanden hat und ihn nun im Alter auch gut versorgt. Wilhelm und Maria Haas haben drei Kinder großgezogen und freuen sich an sieben Enkelkindern. Dankbarkeit ist zu spüren, dass sie unter demselben Dach mit Sohn Markus, Schwiegertochter Gabi und ihren drei Kindern eine gut versorgte Heimat im hohen Alter haben.