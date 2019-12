Ein Hauch von San Marco in Isnyer St. Nikolai

Der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde hatte sich in der Vorbereitung zum adventlichen Musizieren in der Nikolaikirche Großes vorgenommen: doppelchörige Werke aus der Zeit der Renaissance und des Frühbarock. In Italien war die Doppelchörigkeit ein wichtiges musikalisches Stilmittel. Im Zentrum stand der Venezianer Giovanni Gabrieli, gegen Ende des 16. Jahrhunderts Organist, Dirigent und Komponist am Markusdom in Venedig. Tatsächlich ein Hauch von San Marco über die Alpen herüber in die St. Nikolai in Isny. Zum Beispiel mit Gabrielis doppelchöriger Komposition „Canzona“.

Das Gotteslob ist die tiefste Absicht sowohl jeder Kirchenarchitektur als auch letztendlich jeder Kirchenmusik. Mit der Doppelchörigkeit einer Komposition wird die Architektur einer Kirche zur Verstärkung des Gotteslobes genutzt. Es wird musikalisch von einer Seite herüber und hinübergereicht und soll dadurch zur Vollendung gesteigert werden. Der Posaunenchor präsentierte zusätzlich, gekonnt und wunderschön, kurzweilige Stücke von Ottorino Respighi und Francesco Magini.

Gemeindegesang war eine Wohltat

Eine weitere Wohltat in der gut besuchten Nikolaikirche war der Gemeindegesang mit einigen altbekannten Adventsliedern. Lieder, die weltumspannend die Christenheit im Advent verbinden. „Macht hoch die 'Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit...“ Im andern Lied wird die Frage aufgegriffen, wie man dem Gott in der Krippe angemessen begegnen soll. „Wie soll ich dich empfangen, und wie begegne ich Dir...“ Pfarrer Stefan Ziegler, der das Konzert moderierte, war der Überzeugung, dass wir in unseren Herzen am ehesten durch das adventliche Musizieren und Singen Raum schaffen, damit Jesus bei uns ankäme und einkehren könne.

Das feine Tüpfelchen auf die bläserischen Darbietungen und den Gemeindegesang war die Musikstudentin Samira Nowarra mit ihrer Harfe, erhöht im Chorraum hinter dem Altar sitzend. Blechbläser, Lieder, Texte und Harfe – zusammen eine Wohltat in aufwühlenden Zeiten. Die Isnyerin war mehrfache Preisträgerin von „Jugend musiziert“ auf Bundesebene. Neben reger solistischer Tätigkeit spielt die junge Harfistin bereits in großen Sinfonieorchestern und sinfonischen Blasorchestern mit. Überragend präsentierte sie Werke von Louis Spohr und Georg Friedrich Händel.

Dank an den Dirigenten

Angela Alber und Hermann Diehm, die beiden Sprecher des Posaunenchors, war es am Ende des Konzerts ein Anliegen, ihrem Dirigenten Siegfried Leitermann herzlich Danke zu sagen für sein Engagement und vor allem auch für seine Geduld, bis solche anspruchsvollen Stücke vortragsreif sitzen. Pfarrer Ziegler fügte hinzu, dass Leitermann den am Boden liegenden Posaunenchor vor genau zehn Jahren ins Leben zurückgeholt hat.

Zudem hätte er für diesen Dienst bei den Evangelischen seine gewohnten Traditionen verlassen und sich einfügen müssen in das Wesen des evangelischen Gottesdienstes. „Fakt ist, dass seither der Posaunenchor musikalisch wieder blüht, was dem versierten und umfangreich erfahrenen Siegfried Leitermann zuzuschreiben sei. Neben Dankesworten und Blumen gab es auch einen Gutschein für ihn und Leitermanns Ehefrau.

Hermann Diehm überreichte dem beliebten Dirigenten ein Fotobuch zum zehnjährigen Jubiläum. Angela Albers Wunsch für die Weihnachtstage: „Nun möge er kommen, Immanuel, der „Gott bei den Menschen.“