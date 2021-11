Ein Geschenk von Herz zu Herz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Fast fünfzig Herzkissen haben die Seniorinnen und Senioren aus dem Senioren- und Pflegeheim Obergünzburg kürzlich an die Klinik Schwabenland übergeben. „Schon vor etlichen Monaten haben wir die Kissen fertiggestellt“, berichtet Betreuungsassistentin Hannelore Hofbauer. „Um unsere Bewohner vor Corona zu schützen, konnten wir jedoch keine Übergabe der Kissen bei uns möglich machen.“ Nun war es bei schönstem Spätsommerwetter endlich soweit. Für die Waldburg-Zeil Rehabilitationsklinik mit den Schwerpunkten Kardiologie und Onkologie holte Claudia Beltz die Herzkissen in Obergünzburg ab. Ihr Besuch in dem Seniorenheim hat gewissermaßen Tradition. Schon zum dritten Mal haben sich die Bewohner für Frauen mit Brustkrebs engagiert und Herzkissen genäht. Nach einer Operation erhalten Patientinnen noch im Brustkrebszentrum ein Herzkissen – als Trost, aber auch ganz konkret zur Linderung der Schmerzen, die zum Beispiel durch das Herausnehmen von Lymphknoten entstehen können. Über den Rehaspezialisten aus dem Allgäu finden die Troststücke ihren Weg zu Brustkrebspatientinnen in die Krankenhäuser.

Während eines Kaffeetrinkens erzählten die Seniorinnen und Senioren, wie sie die von Hannelore Hofbauer vorbereiteten Kissen mit Füllmaterial ausgestopft und zugenäht hatten. Jeder konnte mit anfassen - wer nicht mehr so gut sieht, dass er mit der Nadel umgehen kann, füllte Kissen oder leistete den Nähenden Gesellschaft. „Sogar unsere 101jährige Mitbewohnerin war mit dabei“, freut sich Hannelore Hofbauer. Sie achtet darauf, dass sich der Alltag „ihrer“ Senioren stets miteinander, voll Freude abwechslungsreich und an den Jahreszeiten orientiert gestaltet. „Wir haben hier einfach auch Zeit, die wir gerne für andere einsetzen können“, findet Hofbauer. Die nächsten Kissen sind deshalb schon wieder in Planung, die Stoffe liegen in dem Seniorenheim bereit. „Das ist eine richtige Winterarbeit“, schmunzelt Hofbauer. „Viele unserer Seniorinnen sind wirklich geschickt mit Nadel und Faden.“ Die Kissen werden tatsächlich in vielen Krankenhäusern der Region gebraucht. Über 1000 Herzkissen verteilten die Waldburg-Zeil Kliniken auch seit Beginn von „Corona“.

Alle onkologischen Waldburg-Zeil Kliniken beteiligen sich an der Aktion. Sie gewinnen immer wieder Menschen, die ehrenamtlich Kissen nähen und übernehmen deren Verteilung an die Kliniken. Das Schnittmuster und die Nähanleitung erhalten Näherinnen unter herzkissen@wz-kliniken.de.