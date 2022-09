Ein Fest so bunt wie der Herbst

Unter dem Motto „Menschen, Vereine, Kirche, Rathaus“ beginnt Isnys Ortschaft Großholzleute am Wochenende 1. und 2. Oktober ein neues Festformat. So bunt wie der Herbst soll es werden, gemütlich und stressfrei, so erhofft es sich Ortsvorsteher Rainer Leuchtle.

Während der Corona-Jahre habe man gelernt, dass monatelange Mühen einer Festvorbereitung einzelner Vereinen von heute auf morgen „für die Katz“ sein können, weil sie storniert werden müssen aufgrund der Infektionsgefahr und neuer Verordnungen. „Unser neues Format garantiert mehr Vielfalt bei weniger Risiko für den einzelnen Verein.“ Sämtliche Vereine und Institutionen im Ort öffnen sich, legen ihre speziellen Gaben und Fähigkeiten zu einem bunten, gemeinsamen Festtag mit Bürgern und Gästen aus der bayrischen und württembergischen Umgebung zusammen. „Ein kleines, feines Heimatfest im und rund um unser Dorfgemeinschaftshaus soll es werden“, so ist es auch aus den Vereinen zu hören. Gemeinsam, weil weniger Stress für den Einzelnen. „Ich bin gespannt, ob diese Festidee in Zukunft nicht sogar Modellcharakter haben könnte auch für andere Ortschaften“, sagt Leuchtle zum Vorhaben. Alle Beteiligten hätten sich auch schnell darauf verständigt, dass der gemeinsam erwirtschaftete Erlös nicht auf die Vereinskassen verteilt wird, sondern fürs Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach bestimmt sein soll.

Und so sieht das Programm aus: Samstagabend, 1. Oktober, Schlagerparty mit DJ Steffen. Freunde treffen, tanzen, Cocktails genießen. Am Sonntag 2. Oktober, findet ab 9.30 Uhr Gottesdienst im Dorfgemeinschaftshaus statt. Anschließtd gibt’s einen Frühschoppen mit der Musikkapelle Bolsternang sowie einen Mittagstisch. Zudem präsentieren Vereine sich durch Vorführungen und Mitmachangebote.