Ein Energiegipfel rund ums „gute Gefühl“

Die Elektromobilität hat im Mittelpunkt des Energiegipfels am Freitag und Samstag in Isny gestanden. Veranstalter war das Regionale Energieforum Isny (Refi).

Angesichts des fortschreitenden Klimawandels sei die noch verantwortbare Zukunftstechnologie die Elektromobilität, so die Leitthese. Bei diesem Gipfel wurden ganz speziell Unternehmen und Kommunen angesprochen. Deshalb saßen auch Vertreter der Stadtverwaltung und Albert Kolb, der Leiter des Baubetriebshofs, unter den zahlreichen Interessierten, als Marc Siebler den Energiegipfel eröffnete.

Unabhängiger machen

Refi initiiere und unterstütze Maßnahmen, die die Umwelt und Klimabelastung von fossilen Energieträgern unabhängiger machen. Der Energieverbrauch müsse künftig weitgehend aus erneuerbaren Energiequellen abgedeckt werden – und dazu gehören eben auch die Entwicklung neuer Mobilitätskonzepte und die Förderung der Elektromobilität.

Ums Kurhaus standen verschiedene Kleintransporter, die sich für die Logistik im Nahbereich eignen, zum Beispiel für die Landwirtschaft, Handwerksbetriebe, Pflegedienste und Baubetriebshöfe. Bei den angebotenen Informationen und Gesprächen ging’s um Fördermöglichkeiten und Wirtschaftlichkeit dieser Fahrzeuge mit elektrischem Strom als Antrieb. Auch Kleintransporter der Firma Früchte Jork waren dabei, die im Werksverkehr und im Nahbereich mit großer Zufriedenheit bereits eingesetzt sind.

„Ein gutes Gefühl“

Walter Göppel von der Energieagentur Ravensburg lobt in seinem Grußwort das modellhafte Engagement der Isnyer Klimaschützer. Wir seien schließlich die Generation, die die Auswirkungen des Klimawandels bereits spürt, aber auch wohl die letzte, die etwas dagegen machen kann. „Ohne Ressourcenverbrauch unterwegs sein, ohne zusätzliche Feinstaubbelastung und Stickoxyde – ein gutes Gefühl. Danke, dass Sie in Isny am Thema bleiben!“

Göppel zeigte anhand einer kurzen einführenden Power-Point-Präsentation, wie sich Elektromobilität im Landkreis in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Waren es 2016 noch 51 Neuzulassungen und 2017 122, waren es 2018 bereits 136 Firmen- und 297 Privatfahrzeuge. Nimmt man die Hybrid-Fahrzeuge dazu, sind es 1717.

Tausende müssen pendeln

Laut einer IHK-Umfrage würden rund 3500 Menschen aus der Region nach Isny zur Arbeit fahren (Einpendler), rund 2600 hinaus (Auspendler), teilweise sogar über den Landkreis hinaus. Das E-Mobil sei im Grunde hierfür das geeignete und letztlich auch angemessene Fahrzeug, sofern man etwas fürs Klima tun will. Noch klimafreundlicher sei freilich die Kombination zwischen eigener Muskelkraft (Fahrrad), öffentlichen Verkehrsmitteln und wenn nötig dem E-Mobil.

Die kurze Anreise zu Bus oder Bahn sei vielleicht zu Fuß oder mit dem Rad zu bewältigen. Die wesentliche Distanz sitzt man ungestresst in Bahn oder Bus. Wetterbedingt oder aus anderen Gründen müsse man auch mal aufs Auto zurückgreifen. Bei einer Jahresleistung von 20 000 Kilometern könnten damit rund 15 000 Kilowattstunden Energie eingespart werden, so Göppels Berechnung.

„Erfreuliche Entwicklung“

Göppel berichtete auch von Institutionen und Firmen, die damit beginnen, E-Bikes anzuschaffen oder zu leasen und ihren Mitarbeitern zur Anreise und Heimreise zur Verfügung stellen. Angesichts eines zunehmenden Bewusstseins der Klimadramatik, sei Schritt für Schritt eine erfreuliche Entwicklung im Gange.