Ein „Corona“-Feldkreuz verbindet

Seit Christi Himmelfahrt steht auf einer Wiese an der Leitbachsenke in der Isnyer Vorstadt ein Feld- und Wiesenkreuz, dessen Entstehungsgeschichte bis ins Jahr 1979 zurückreicht. Seine Stifter, die ungenannt bleiben wollen, aber hoffen, dass sich Spaziergänger an der neuen Wegmarke erfreuen, haben es „Corona-Kreuz“ benannt. In den kommenden Wochen soll es geweiht werden.

Der Begriff „Corona“ stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „Krone“, „Kranz“. Doch beide Bedeutungen wecken im Pandemie-Jahr 2020 auch ganz andere Assoziationen. Jetzt hat das Wort „Corona“ auch mit dem Leben und mit dem Sterben zu tun, beim Verlauf der Erkrankung, die das Coronavirus auslöst.

Das vom am 1. Mai 2014 verstorbenen Isnyer Kunstschmiedemeister Josef Epp mit viel Liebe zum Detail entworfene Kreuz aus Schmiedebronze schmückte zuletzt das Grab von Hans Albrecht, Wirt im „Vorstadt-Adler“, der 1979 starb und auf dem Josefsfriedhof seine letzte Ruhe fand. Das Motiv der „Corona“ beziehungsweise Dornenkrone brachte Epp oft in seine Entwürfe ein. Nun steht das kunstvoll mit Feuer und Hammer geformte Unikat auf dem Feld entlang des Leitbaches am Nägeleweiher, einem idyllischen Platz mit Blick zur Josefskapelle.

Das Corona-Kreuz soll laut den „Aufstellern“ auch die „alte“ Vorstadt verbinden mit der „jungen“, den südlicher gelegenen Häusern in der Siedlung an der Dekan-Marquart-Straße, „Am Leitbach“, „Am Feuerschwanden“ und an der Römerstraße.