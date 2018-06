Ein „Anwalt für Jugendliche“ kommt nach Isny

Vergangenen Sonntag hat Jochen Rimmele seinen „Abschieds“-Gottesdienst für die Seelsorgeeinheit Argenbühl gehalten, am 1. März tritt er seine neue Stelle als Diakon in Isny an. Zwar behält er mit seiner Frau und seinen drei Töchtern den Wohnsitz in Eglofs. Doch auch im neuen Wirkungskreis sieht er als eine große Aufgabe die Jugendarbeit an, die bisher schon im Zentrum seines Wirkens stand. Wie er auch die Firmvorbereitung übernehmen wird. „Alles weitere ist noch offen“, blickt Rimmele voraus.

Ministrantengruppen aufgebaut

Als Diakon war er seit Sommer 2008 in der Seelsorgeeinheit Argenbühl tätig, brachte einiges auf den Weg, von Anfang an und schwerpunktmäßig in der Jugendarbeit: „Sie liegt mir sehr am Herzen.“ In den knapp neun Jahren baute er in fast allen Gemeinden Ministrantengruppen auf, inzwischen gibt es 190 Ministranten. Ob die sogenannte „72-Stunden-Aktion“, das jährliche Ministrantenturnier oder die Rom-Wallfahrt 2016 mit 50 Leuten: Der Kontakt zu Jugendlichen war Rimmele immer wichtig, auch die Qualifizierung von Jugendleitern. Zudem führte er in allen Kirchengemeinden regelmäßige Jugendgottesdienste ein. „Es ging darum, die Jugendarbeit in den Dörfern zu stärken und gemeinschaftliche Erlebnisse zu ermöglichen“, blickt er zurück.

Auch zusammen mit der politischen Kommune habe er versucht, Projekte zu gestalten, eines war „Jugend trifft Politik“, das er zur Bürgermeisterwahl 2015 in Argenbühl initiierte. „Ich will Jugendliche ermutigen, sich eine eigene Meinung zu bilden“, unterstreicht der Diakon. Das Schöne bei der Arbeit mit und der Begleitung von Jugendlichen sei, dass er mit vielen Teams zusammengearbeitet habe und neue Dinge ausprobieren konnte.

Generell finde er wichtig, dass gerade junge Menschen schon früh mit Religion in Berührung kommen. „Der Glauben gibt einem Halt und Kraft, eine Mut machende Orientierung“, ist der 44-Jährige überzeugt. „Jesus ist für mich ein klasse Lebensmodell“, sagt Jochen Rimmele und lacht. Er sei den Leuten auf Augenhöhe begegnet, so wolle er es als Diakon auch mit seinen Mitmenschen halten: Etwa bei den sogenannten Kausalien, also Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen, die zu seinen Aufgaben als Diakon zählen, wie auch bei Geburtstagsbesuchen oder seelsorgerischen Gesprächen, etwa in Alten- und Pflegeheimen. Das in Eisenharz hat er regelmäßig besucht.

Eine neue Aufgabe war 2013 auf Jochen Rimmele zugekommen, als die ersten Flüchtlinge in Argenbühl eintrafen. Unter seiner Leitung formierte sich im Dezember 2013 der erste Helferkreis. Nach nur einem Aufruf im Gemeindeblatt erklärten sich 40 Bürger zur Mithilfe bereit, erinnert sich Rimmele: „Wir haben die solidarischen Kräfte in Argenbühl geweckt.“ Und für ihn sei von Anfang an klar gewesen, dass er sich um die Flüchtlinge und den Helferkreis kümmert. Denn: „Mit Offenheit und ohne Angst den Fremden zu begegnen, ist auch der Auftrag von Jesus Christus.“ Bei Bürgerversammlungen sei es dann etwas schärfer zugegangen. „Man hat gespürt, dass es Ängste gab und auch Gegenwind.“ Trotzdem ist Rimmele überzeugt: „Die große Mehrheit konnten wir, glaube ich, mitnehmen.“ Inzwischen habe sich die Struktur der Helferkreise gefestigt und er könne sich „guten Gewissens zurückziehen.“

Drei Jahre lang lebte er in Lateinamerika, zwei Jahre arbeitete er in Argentinien für den Freiwilligendienst, ein Jahr in Brasilien. Von dort brachte er sein Engagement für fairen Handel mit, der sich in Argenbühl in der Folge gut etabliert habe. So sei „Fair Trade“ im Profil der Eglofser Gemeinschaftsschule in integriert und im Schülercafé werden Fair-Trade-Produkte verkauft. „Das finde ich absolut bemerkenswert“, freut sich der Diakon, der außerdem an die Aktion „Kauf eins mehr“ im Rahmen seiner Caritas-Arbeit erinnert: „Das waren Aktionen, die nicht nur in der Kirche stattfinden“ und die Bürger erreichten, die vielleicht sonst nicht in die Kirche gehen. „Ich bin eher der Gestalter als der Verwalter“, in der Rolle als „Anstifter zur Solidarität“ fühle er sich wohl, weil „Religion eine Kraft hat, das Beste im Menschen zu wecken“, zeigt sich Rimmele überzeugt.

Bedauern und Verständnis

Viele Menschen hätten ihr Bedauern geäußert, dass er gehe, andere Verständnis geäußert, dass er eine neue Herausforderung suche. In seiner ersten Diakonstelle in Argenbühl habe er seine Fähigkeiten gut einbringen können und „nehme einen Rucksack voller wertvoller Erfahrungen mit, ich durfte persönlich und beruflich reifen“, freut sich Rimmele.

Wie sehr ihm die Jugendarbeit am Herzen liegt, zeigt sein Rat zum Abschied: „Die Kommune muss an dem Thema dranbleiben.“ Zwar sei mit dem Jugendbeirat ein guter Schritt in die richtige Richtung getan, doch sei für die Gemeinde eine Herausforderung, dass sie keinen Kinder- und Jugendbeauftragten hat. „Ohne so jemanden kann Jugendarbeit unvernetzt ins Leere laufen“, weiß er aus Erfahrung. Schließlich sei es nicht nur Aufgabe der Kirche, sondern auch eine kommunale, „Anwalt für Jugendliche“ zu sein. Das war Rimmele fast neun Jahre in Argenbühl, und er will es in Isny weiter sein.

Der Abschiedsgottesdienst von Diakon Jochen Rimmele ist am Sonntag, 19. Februar, um 10 Uhr, in der Kirche St. Martin in Eglofs.