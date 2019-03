Der evangelische Klinikseelsorger Manfred Scheffeck steht in „seiner“ Lukaskirche in Neutrauchburg, den Blick zum Altar und Richtung Kanzel und Kreuz gerichtet, so als wollte er aus dem Blickwinkel der Gemeinde auch innerlich Abschied nehmen. Ab April steht er nicht mehr als Pfarrer am Altar und an auf der Kanzel.

Genau 20 Jahre lang hat Pfarrer Scheffeck alle 14 Tage im Wechsel mit Klinikpfarrer Michael Mitt in der evangelischen Lukaskirche für die Patienten der Kliniken und die kleine evangelische Gemeinde in Neutrauchburg den Gottesdienst gefeiert.

In Ulm aufgewachsen, hat Scheffeck in München, Neuendettelsau, Tübingen und Zürich evangelische Theologie studiert, war Vikar auf der Schwäbischen Alb, Pfarrer in einer Gemeinde im Schwäbischen Wald und im Remstal, nahe Stuttgart. „Auf einmal hat sich die Türe aufgetan in die Klinikseelsorge. Und in diese schöne Aufgabe bin ich durch spezielle Fortbildungsseminare auch schnell hineingewachsen“, blickt er zurück. „Der Kurort, die attraktive Stadt, Klinikleitung und Mitarbeiterschaft, die Neutrauchburger Gemeinde, und nicht zuletzt das Pfarrerehepaar Michael und Ulrike Mitt, haben es mir leicht gemacht anzukommen und heimisch zu werden.“ Sehr gerne erinnert sich Scheffeck in den ersten Jahren auch an die sonntäglichen Gottesdienste im Stephanuswerk und anschließend in der Lukaskirche, Fritz Hartmann immer an der Orgel.

Die anderen, ganz regelmäßigen Dienste waren die Andachten in den Besinnungsräumen der Kliniken. Dies seien auch die wesentlichen Begegnungs- und Kontaktmöglichkeiten mit den Patienten gewesen, so erzählt der Klinikpfarrer. Nein, Therapeut war er nicht. Seelsorge sei nicht weniger wichtig. Zuhören, miteinander zur Ruhe kommen, Sorgen ablegen, manchmal raten und weiterhelfen, frei werden und aufatmen durch ein tröstliches Wort des Evangeliums und manchmal auch durch ein Gebet – so hätte er seinen Auftrag als Klinikpfarrer verstanden. Die Gründe zu Gesprächen seien ganz verschieden, so unterschiedlich wie eben Menschen und ihre Schicksale sind. Lebenskrisen, Unglücksfälle, chronische Krankheiten, absehbar begrenzte Lebenszeit – zu helfen damit fertig zu werden, das sei Seelsorge. Oft gehe es auch um Glauben und Zweifel, und um die Frage wie Gott das zulassen kann.

Die Ökumenische Zusammenarbeit sei in Neutrauchburg in der Vergangenheit schwierig gewesen. Dagegen sei es mit der neuen katholischen Klinikseelsorgerin Jannette Krimmer absolut kein Problem. In dieser Hinsicht sei es fast ein bisschen schade, dass sein Dienst nun beendet ist.

Pfarrer Scheffeck möchte zum Abschluss noch danke sagen an Mesnerin Frau Schmid, die jeden Sonntag für den Kirchenkaffee gesorgt hat und allen Organisten und Musikern, an die evangelische Gemeinde und alle Patienten die durch 20 Jahre den aufrichtenden, ermutigenden Trost des Evangeliums in der Lukaskirche gesucht haben.