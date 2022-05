Eigener Solarstrom ist günstig

Mit den geänderten Einspeisevergütungen für Photovoltaik-Anlagen (PV) steigt das Interesse in der Bevölkerung, solar erzeugten Strom selbst zu nutzen. Im Rahmen des Formats „Stadtgespräch“ informierte die Isnyer SPD jüngst über die aktuellen Möglichkeiten: Diplom-Ingenieur Paul Roth erklärte die Wirkweise einer PV-Anlage im Stephanuswerk, über die Komponenten der PV-Anlage seines Wohnhauses informierte Guntram Fischer, Vorsitzender des „Regionalen Energieforums Isny (Refi)“.

„Ich war sehr erfreut, unserer Einladung sind 15 Personen gefolgt“, kommentierte Jan Rübsam, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins, den Informationshunger. Der wurde zunächst mit einer 40-minütigen Einführung durch die „Refi“-Experten Fischer, Roth und außerdem Professor Eckard Berger in der Käsküche beim Lukasreutehof gestillt. Themen waren Technik, Kosten, Nutzen und Sinnhaftigkeit von PV-Anlagen, wobei der Fokus auf der Realisierung in einem Privathaushalt lag, heißt es im Pressebericht.

„Wenig Aufwand, geringe Anschaffungskosten“

Wie „mit sehr wenig Aufwand und geringen Anschaffungskosten“ mit einer Kleinstanlage Strom erzeugt und ausschließlich selbst genutzt werden kann, erfuhren die Teilnehmer nach dem Abstecher ins Stephanuswerk von Berger an einer kleinen Balkon-PV-Anlage im Neubaugebiet Lohbauerstraße. „Die Anwesenden waren erstaunt, mit wie wenig Kosten und Aufwand so etwas am Balkon, auf dem Vordach oder Ähnlichem zu realisieren ist“, schilderte Rübsam.

Fischer informierte an seinem Wohnhaus auf der Ludwigshöhe über gleich mehrere Aspekte und Komponenten, die in Augenschein genommen werden konnten: Die PV-Anlage selbst, die Speicherung des Stroms mittels Batterien sowie die Versorgung, sprich das Laden eines E-Autos.

„Umfangreicher und interessanter Einblick“

„Die drei Herren haben uns einen sehr umfangreichen und höchst interessanten Einblick in die unterschiedlichsten Möglichkeiten der Umsetzung von PV-Anlagen gegeben“, bilanzierte Rübsam das „Stadtgespräch“. Die drei Referenten hätten „mit extrem fundiertem und praxisorientiertem Fachwissen“ geglänzt „und in all ihren Ausführungen gezeigt, wie sehr sie von diesem Thema überzeugt sind und für die Nutzung der kostenlos zur Verfügung stehenden Sonnenenergie brennen“, erklärte Rübsam. „Es war höchst inspirierend, ihnen bei ihren Ausführungen zuzuhören.“

Die Teilnehmer hätten jede Menge Informationen mit nach Hause genommen, sie seien „voll und ganz auf Ihre Kosten gekommen“, zumal es das Stadtgespräch „kostenfrei“ gab. Das erfreulichste Fazit war laut Rübsam aber: „Die meisten haben ganz konkrete Ideen und Vorhaben, bei sich zu Hause im Bereich PV-Anlage aktiv zu werden.“