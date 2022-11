Ehrenamtliche werden mit Ausflug belohnt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Dank Ihrer Unterstützung und weil Sie tatkräftig in der Unteren Mühle mitgearbeitet haben, konnten wir viele Angebote für Senioren und Seniorinnen ermöglichen“, lobt Petra Anna Dröber (Bild Mitte) als Projektleiterin von Herz und Gemüt in Isny die Ehrenamtlichen. Als Dankeschön wurden sie von der Stadt und Herz und Gemüt zu einem Ausflug nach Andelsbuch eingeladen. Das Foto entstand in der dortigen Schaukäserei.