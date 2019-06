Ehepaar Wägele feiert gleich mehrere Jubiläen

Beim Ehepaar Wägele scheint 2019 ein Jubiläumsjahr zu sein: Vor 50 Jahren haben Monika und Alfred geheiratet. Sie schafft seit 50 Jahren mit kurzen Unterbrechungen bei der heimischen Brauerei Stolz. Ehemann Alfred ist seit 50 Jahren bei der Feuerwehr, 30 Jahre lang aktiv, danach als Fahnenträger. Und Tochter Renate wurde vor 50 Jahren geboren. Das alles wurde mit Freunden und Verwandten im Waldhäusle bei Hellengerst gebührend gefeiert.

Gern zeigen sie sich in ihrem schönen Haus in Trachtenkleidung, vor allem wenn Gratulationsbesuch kommt, wie zum Beispiel Peter Clement in Vertretung des Bürgermeisters. Er überbrachte ein Glückwunschschreiben mit Blumen von der Stadtverwaltung und eine Urkunde des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Monika Wägele stammt aus Christazhofen von einem kleinen Hof. Sie hat also zuhause bereits das Schaffen und Haushalten gelernt. Nach der Schule ging es weiter in Stellung bei Bauern und dann im Gasthaus Krone in Isny.

Alfred Wägele gehört zum Isnyer Urgestein, hatte als einziges Kind eine gute, behütete Kinderstube. Nach der Schule ging es für ihn gleich in verschiedenen Arbeitsstellen weiter, dann folgten der Wehrdienst, die Lkw-Führerscheinprüfung, Busführerschein, Fernverkehr mit dem Lkw und später mit dem Bus durch halb Europa. Es war ein bewegtes Arbeitsleben, insgesamt fast 50 Jahre, die vergangenen 20 Jahre bei Motan in der Montage.

Monika Wägele hat als junge Frau in der Küche in der Krone gearbeitet. Dort hatten Fremde keinen Zutritt, nur der Alfred als Ausnahme. Der war allseits beliebt, nicht nur bei der jungen hübschen Monika. Am 30. und 31. Mai 1969 wurde geheiratet, standesamtlich und kirchlich. „Der Segen der Kirche war uns wichtig“, sagen sie. Zwei Kinder sind dem Ehepaar geschenkt worden, Renate und Fred. Fred trat in die Fußstapfen seines Vaters: Seit seinem zwölften Lebensjahr ist er bei der Feuerwehr aktiv und übernahm dort 25 Jahre lang die Verantwortung für die Jugendarbeit, bis zur Fertigstellung des Jugendraumes im vergangenen Jahr.

Es ist eine schaffige Familie und deswegen konnten sie auch vor gut 20 Jahren mit der Familie des Sohnes zusammen ein hübsches Eigenheim bauen. „Höhen und Tiefen wurden uns aber auch nicht erspart. Wenn man zusammenhält geht’s trotzdem glücklich weiter“, so die Erfahrung des Ehe-Jubelpaares. Einen Krach müsse man halt aushalten, müsse nachgeben und sich dann wieder in den Arm nehmen.