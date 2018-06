Ehepaar beim Ladendiebstahl erwischt

Wegen Ladendiebstahls hat sich ein älteres Ehepaar zu verantworten, das am Montagnachmittag von einem Ladendetektiv in einem Einkaufsmarkt ertappt wurde. Laut Polizeibericht hatten die beiden Tatverdächtigen zunächst Waren im Wert von über 100 Euro in ihren Einkaufskorb gelegt, diese dann jedoch in einer Tasche verstaut, mit der sie anschließend das Gebäude verließen ohne zu bezahlen. Wie die Polizei feststellte, führte das Paar mehrere hundert Euro Bargeld mit sich und hätte die gestohlenen Artikel durchaus bezahlen können.