Ehemaliges Tagungshotel wird für Obdachlose saniert

Die Stadtverwaltung schafft weiteren Platz für Obdachlose und saniert dafür fünf Wohnungen im ehemaligen Ferien- und Tagungshotel an der Felderhalde. Das hat der Gemeinderat mit großer Mehrheit beschlossen. Zudem stimmte er dem Vorschlag zu, den einstigen Mitarbeitertrakt des Siloah-Verwaltungsgebäudes zu Anschlussunterbringungen zu machen.

Hauptamtsleiter Klaus Hägele führte in den Tagesordnungspunkt mit den folgenden Worten ein: „Freier Wohnraum ist spürbar kleiner geworden. Wir stoßen jetzt an Grenzen.“ Durch fortschreitende Verfahren, also die Anerkennung von immer mehr Flüchtlingen, und den „nicht koordinierbaren Familiennachzug“ würde der Bedarf nach Anschlussunterbringungen deutlich zunehmen.

Die Stadtverwaltung schlage vor, erklärte Hägele, den von der Stadt aus gesehenen hinteren Teil des früheren Ferien- und Tagungshotels, das seit Jahren leer steht, mit seinen fünf Wohnungen für zusätzliche Notunterkünfte – primär für Obdachlose – zu reaktivieren. Dabei sei von Kosten in Höhe von 150000 Euro auszugehen. Zudem solle der Mitarbeitertrakt im Verwaltungsgebäude Siloah als Anschlussunterbringung für Asylbewerber genutzt werden. Dieser ist bisher vom Landkreis für die Erstunterbringung von maximal 14Flüchtlingen angemietet. Da der Kreis diese Räume nicht mehr brauche, wolle die Stadtverwaltung sie ab 1. Dezember zunächst für ein Jahr anmieten, um dort ebenso viele anerkannte Flüchtlinge einquartieren zu können.

Kapazitäten ausgeschöpft

In den fünf Wohnungen im ehemaligen Ferien- und Tagungshotel sei Platz für 25 Menschen vorgesehen, maximal könnten dort aber auch 32 wohnen, deutete Hägele an. Warum das nötig sein könnte, erklärter er so: „Die Zahl steigt ständig an. Und die Stadt ist verpflichtet, diesen Menschen ein Obdach zu geben.“ Die aktuellen Kapazitäten mit insgesamt 17 Plätzen in der Rainstraße 20, der Kanzleistraße 2 und der Maierhöfener Straße 2 seien ausgeschöpft.

Hägele sagte, dass mit der Unterbringung in dem ehemaligen Ferien- und Tagungshotel auf drei Jahre befristet gerechnet werde. Aus der anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass dies zuvor nicht öffentlich beschlossen worden sein musste, da diese Einschränkung auch nicht in der Vorlage der Stadtverwaltung enthalten war. Hägele schränkte ein: „Wir gehen nicht davon aus, dass das reicht.“ Es würde der Stadt aber zumindest Luft verschaffen. Die Verwaltung stellte in Aussicht, in den nächsten drei Jahren eine „massive Lösung“ schaffen zu wollen.

Edwin Stöckle (SPD) nannte den um die Befristung erweiterten Vorschlag einen „guten Kompromiss“. Gleichzeitig forderte er die Stadt dazu auf, sozialen Wohnraum zu schaffen. Alexander Sochor (CDU) sagte für seine Fraktion, dass diese dem Vorschlag zwar auch zustimme, er aber wegen der Konzentration von Flüchtlingen auf einen Stadtteil nicht glücklich sei. Gabriele Kimmerle (SPD) appellierte an die Immler Großfamilienstiftung, doch schnell erste Häuser zu bauen.

Markus Immler (FW) antwortete ihr, dass demnächst ein Bebauungsplan vorgestellt werden solle. An anderer Stelle kritisierte Immler das scheinbar ungleich große Engagement von Kommunen, um Flüchtlinge aufzunehmen. Isny habe aktuell 426 Flüchtlinge, müsse aber laut Quote nur 257 aufnehmen. Er mahnte deshalb eine „fairere Verteilung“ an. Deshalb stimmte er dem Verwaltungsvorschlag nicht zu, sondern enthielt sich. Zwei weitere Stadträte taten es ihm gleich, zwölf jedoch stimmten dafür.