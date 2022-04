Edle Osterkunst in der Marienkapelle

Friedrich Hechelmann hat zu Ostern einen besonderen Osterbaum geschmückt. Dieser ist nun in der Marienkapelle zu sehen. Die Ostereier wurden von Hechelmann bei einer Künstlerin in der Nähe von Budapest in Ungarn in Auftrag gegeben.

Es handelt sich um rund 40 natürliche Enten, Gänse- und Schwaneneier. Mit Bohrer und einer geheimen Ätztechnik hat die Künstlerin diese Kunstwerke fertiggestellt. Sie sind sehr zerbrechlich und jedes einzelne Ei besitzt ein individuelles und besonderes Ornament, heißt es in einem Bericht.

Den Baum aus Buchszweigen hat Friedrich Hechelmann selbst proportional zum Taufbecken entworfen und gebunden. Das Werk ist bis Pfingsten in der Marienkapelle zu sehen. Der kostenfreie Zugang erfolgt über den Altarraum der Kirche St. Georg und Jakobus.