Edith Rauneker erhält die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg

Bei einem feierlichen Empfang hat Edith Rauneker die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg für ihr außergewöhnliches, und unermüdliches, ehrenamtliches Engagement verliehen bekommen. Landrat Harald Sievers steckte der Isnyerin die hohe Auszeichnung am Dienstagnachmittag ans Revers.

Alles, was in Isny „Rang und Namen“ hat, war in die Mensa des Schulzentrums gekommen: gut 100 Geladene aus Stadtverwaltung und Gemeinderat, evangelischer Kirchengemeinde und Hospitalstiftung, aus dem Kollegium der Schulen und der Schulsozialarbeit, vom staatlichen Schulamt, Kinderhortpersonal, Vertreter von Jugendmusikschule und Kinderfestkommission, einer Delegation der Asylbewerber, dazu Freunde, Familie und Verwandtschaft von Edith Rauneker.

Im Hintergrund – und mucksmäuschenstill, bis sie im Programm dran waren – der Chor der Grundschule, die Orff-AG, sowie die zum bunten Orchester erweiterte Bläsergruppe der Grundschule. Musik und Grußworte machten diesen Empfang zu einem festlichen und zugleich fröhlichen Ereignis, bei dem der herausragende, ehrenamtliche Einsatz gewürdigt wurde.

Bürgermeister Rainer Magenreuter zählte Raunekers „Aktionsradius“ durch Jahre und Jahrzehnte auf – immer ohne großes Aufhebens, „so, als ob alles selbstverständlich wäre“: Mitarbeit im evangelischen Kirchengemeinderat, Kinderbibelwoche, Aushilfsmesnerin, Schaukastengestaltung; im städtischen Bereich: Kinderfest, Kinderprogramme im Museum; im schulischen Bereich – und außerdem noch nach fast 40 Jahren als Lehrerin in der Grundschule: Krankheitsvertretungen, Mitarbeit in den Vorbereitungsklassen der Flüchtlingskinder, Stützunterricht für einzelne Schüler, Sprach- und Mathematikunterricht für drei syrische Geschwister, damit sie in ihrer Berufsausbildung und in der Berufsschule gut mitkommen.

„Schönste Aufgabe“ des Landrats

Landrat Harald Sievers sagte, dass es zu seinen schönsten Aufgaben gehöre, solch herausragendes Engagement zu würdigen, das sich in besonderer Weise für die Gemeinschaft und den sozialen Zusammenhalt einsetzt. Edith Raunekers Einsatz für die Mitmenschen sei wirklich breit gefächert. Die Ehrennadel des Landes werde als Dank und Anerkennung verliehen an Menschen, die durch langjährige ehrenamtliche Tätigkeit in Vereinen oder Organisationen mit kulturellen, sportlichen oder sozialen Zielen oder in vergleichbarer Weise um die Gemeinschaft besonders verdient gemacht haben. Bei der Geehrten könne bei dieser Aufzählung getrost das „oder“ durch ein „und“ ersetzt werden.

Grundschulleiter Harald Strittmatter erinnerte sich daran: „2012 war es eine meiner ersten Aufgaben, Edith in den Ruhestand zu verabschieden. Seither sehe ich Dich – und wir schreiben bekanntlich das Jahr 2018 – nahezu täglich an der Schule. Du förderst die Kinder, die Förderung brauchen. Du vertrittst Kolleginnen, die krankheitsbedingt ins Bett gehören. Auf meine so oft geäußerte Sorge, wie wir den Vertretungsplan noch hinkriegen, antwortest Du: Ich bin doch auch noch da! So viele liebe Menschen sind heute zusammengekommen mit der Hoffnung, dass Du diese verdiente Ehrung mit frohem Herzen entgegennehmen kannst.“

Auszeichnung in „Stellvertretung“

Ehe die Festversammlung zu Sekt und Imbiss schritt, war Edith Rauneker wichtig zu betonen, dass sie die Auszeichnung gerne und sehr dankbar entgegennehme – jedoch auch unter der Voraussetzung der Stellvertretung für alles ehrenamtliche Engagement so vieler Menschen in dieser Stadt und den zugehörigen Ortschaften, in den Schulen, Kirchen, in der Kinder- und Jugendarbeit, beim Kinderfest, in der Altenhilfe, im Netzwerk Asyl, Sprachunterricht, in den Vereinen und in der Tafel.

Die Geehrte gab auch ein wenig Einblick in die Wurzeln ihres Lebens und in die Motivation ihres Tuns. Ein Lied aus dem evangelischen Gesangbuch sei zu ihrem Leitmotiv geworden. Im Lied „Hilf, Herr meines Lebens, dass ich nicht vergebens hier auf Erden bin“, heiße es im vierten Vers: „Hilf Herr meiner Seele, dass ich dort nicht fehle, wo ich nötig bin.“